Gözler temmuz ayına çevrildi! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? (Asgari ücret ara zammı 2025)

Temmuz ayı yaklaştıkça, asgari ücrette ara zam olup olmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. Hem çalışanlar hem de sosyal desteklerden yararlanan vatandaşlar, asgari ücrete dair son açıklamaları yakından takip ediyor.

Bilindiği üzere asgari ücret her yıl Aralık ayında belirleniyor ve yeni tutar Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu yıl başında yapılan düzenlemeyle net asgari ücret 22 bin 104 TL, brüt ise 26 bin 5 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca işverene sağlanan asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye yükseltilmişti.

Bakan Işıkhan ara zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Işıkhan, enflasyonun düşeceğini öngördüklerini belirterek şu açıklamada bulunmuştu:

"Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz."

Ara zam en son 2023 yılında yapıldı

2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yıl başında belirlenen brüt 20 bin 2 TL, net 17 bin 2 TL’lik ücret, yıl sonuna kadar geçerli olmuştu.

Son olarak 2023 yılında ara zam yapılmış ve Ocak - Temmuz döneminde brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL ödenen asgari ücret Temmuz itibarıyla brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Bir önceki artış ise 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Mart ayı enflasyon verileri ne gösteriyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre mart ayında TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,88 oranında arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 38,1, üretici enflasyonu ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

12 aylık ortalamalara bakıldığında, tüketici fiyat endeksi yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yüzde 35,23 oranında yükseldi.