Güneydoğu'dan 952 milyon TL'lik tekstil ihracatı

08 Mayıs 2018

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kelleci, yılın ilk 4 ayında 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ve ham maddelerinin ihracatını yaptıklarını bildirdi.

GATİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GATİB Yönetim Kurulu, Kelleci başkanlığında toplanarak sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kelleci, tekstilin hem ülke hem bölge için önemli yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 4 ayında 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 43,1 payla ihracatta ilk sırada yer alıyor. Bu bölgeye 4 ayda 410 milyon 301 bin dolarlık ihracat yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerini Ortadoğu ülkeleri takip etti. Bu bölgenin ihracatı ise yüzde 28 pay ve 267 milyon 126 bin dolara ulaştı. İhracatın kalan kısmını ise diğer bölgeler karşıladı. Pazarımızı zenginleştirmek için farklı bölgelere odaklandık. Gelecek zaman dilimlerinde bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum."

Ülke ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilde her geçen gün yenilikçi çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kelleci, "Ar-Ge, Ur-Ge, tasarım ve inovasyon çalışmaları anlamında büyük yol kat ettik. Tekstil sektöründeki gelişmeler ihracatçılarımıza uluslararası anlamda rekabet edebilme gücü kazandırdı. Hakim olduğumuz pazarlardaki pozisyonumuzu korumak, yeni pazarlarda yer edinebilmek ve sektörümüzü çok daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA