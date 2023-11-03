GYODER Başkanlığı'na Neşecan Çekici getirildi

GYODER üst yönetiminde yaşanan değişikliğe ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda dernek başkanlığını 3 yıldır sürdüren Mehmet Kalyoncu'nın görevini bıraktığı, yerine yönetim kurulu kararıyla Neşecan Çekici'nin seçildiği bildirildi.

Mehmet Kalyoncu'nun yönetim kurulu üyesi olacağı yeni dönemde, başkan yardımcılıklarına Ayla Heyfegil, Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ getirildi.

Toplantıda görevi Çekici'ye devreden Kalyoncu, "3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm GYODER Başkanlığı görevimi, yönetim kurulunda aldığımız ortak kararla, 2011'den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici'ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım." dedi.

Son olarak başkan yardımcılığı görevi yapan Neşecan Çekici, basın toplantısında, "Sayın Kalyoncu liderliğindeki yönetim kurulumuzun, değerli başkan yardımcılarımızın, icra kurulumuzun, komitelerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin destekleriyle 3 yıldır birçok projenin ilk tohumlarını attık ve hepsinde de sektörümüze ve kamuya yarar sağlayabilecek bir aşama kaydettik. GYODER olarak sektörün kuvvetli desteğiyle devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yeni dönemde işbirliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

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