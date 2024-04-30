Hakan Kara'dan KKM değerlendirmesi: Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur korumalı Mevduat (KKM) zararını açıkladı. Zarara ilişkin TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu" dedi.
Türkiye, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle 20 Aralık 2021
gecesi tanıştı. Sistemin hayata geçirileceğinin açıklanmasının hemen ardından, Türk lirası döviz kuruna karşı yüzde 40 değer kazanmıştı.
Dolar kuru yeniden yükseldi
Ancak Aralık 2021'de yaklaşık 16 liradan 11 liraya düşen dolar,
28 ay sonra bugün 32 liraya aştı.
KKM'nin zararı 833.4 milyar TL
Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanan 2023 Yıllık Raporu'nda
KKM zararının 833.4 milyar TL olduğu açıklandı.
"Tarihin en pahalı iktisat deneyi"
KKM'nin zararının açıklanması sonrası sosyal medya hesabından
paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise,
"Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu olarak Merkez
Bankası geçen yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL
zarar etti. Ayrıca eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme
zararı var. Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar
toplamda 1 trilyon 136 milyar TL" dedi.
Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu olarak Merkez Bankası geçen yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL zarar etti. Ayrıca eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme zararı var.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 30, 2024
Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar toplamda 1 trilyon 136 milyar TL.