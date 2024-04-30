Hakan Kara'dan KKM değerlendirmesi: Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu

Türkiye, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle 20 Aralık 2021

gecesi tanıştı. Sistemin hayata geçirileceğinin açıklanmasının hemen ardından, Türk lirası döviz kuruna karşı yüzde 40 değer kazanmıştı.

Dolar kuru yeniden yükseldi

Ancak Aralık 2021'de yaklaşık 16 liradan 11 liraya düşen dolar,

28 ay sonra bugün 32 liraya aştı.

KKM'nin zararı 833.4 milyar TL

Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanan 2023 Yıllık Raporu'nda

KKM zararının 833.4 milyar TL olduğu açıklandı.

"Tarihin en pahalı iktisat deneyi"

KKM'nin zararının açıklanması sonrası sosyal medya hesabından

paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise,

"Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu olarak Merkez

Bankası geçen yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL

zarar etti. Ayrıca eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme

zararı var. Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar

toplamda 1 trilyon 136 milyar TL" dedi.