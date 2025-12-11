Halkbank Genel Müdürü Arslan: 2026'da çok önemli bir gevşeme beklemiyoruz

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi, "Bankacılığın Geleceği" paneliyle Turkuvaz Medya Merkezi'nde devam ediyor.

Moderatörlüğünü Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın yaptığı panele, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ katıldı.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Para politikaları yönüyle ihtiyati tedbirlere baktığımız zaman en önemli konu tabii faiz oranlarıyla bu işi yönetmek" şeklinde konuştu.

Burada enflasyonla enflasyondaki düşüşe bağlı kademeli olarak Merkez Bankası politika faizinde de düşüşlere şahit olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu gösterge itibarıyla önümüzdeki yıl da enflasyondaki düşüşle birlikte göstergeye faiz oranlarında düşüş bekliyoruz. Ancak bu, demek değildir ki parasal genişleme olacak ya da makro ihtiyati tedbirlerden tamamen vazgeçilir anlamına gelmiyor. Para politikalarındaki faiz oranlarındaki bir düşüşle birlikte aslında sıkılaştırıcı para politikalarını gösteren bir değer gösterge de kredi büyümelerindeki sınırlama ve aynı zamanda selektif kredi politikası dediğimiz bankaların kredilerini kullandırırken aslında bunda enflasyonu artırmayacak, bununla birlikte üretimi, yatırımı, ihracatı artıracak alanlara yoğunlaşması veya bu alanlara öncelik vermesi anlamına geliyor. Biz de bu kural setinde 2026'da çok önemli bir gevşeme beklemiyoruz. Faiz oranlarında düşüş olsa da aslında bu gerekli kredi politikası anlayışını devam ettirecek başta kredi sınırlamalarının ve selektif kredi politikası anlayışının, bazı alanlarda gevşeme olmakla birlikte, 2026'da da devam edeceğini, özellikle ilk 6 ayda bunun devam edeceğini öngörüyoruz."