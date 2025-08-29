Ham çelik üretimi temmuzda yükseldi, ithalat hızla artıyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Temmuz 2025’e ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 3,2 milyon tona çıktı. Ocak-temmuz döneminde ise üretim yüzde 0,9 gerileyerek 21,5 milyon ton seviyesinde kaldı.

Nihai mamul tüketimi temmuzda yüzde 31,1 artarak 3,6 milyon tona, yılın ilk 7 ayında ise yüzde 1,7 yükselişle 22,2 milyon tona ulaştı.

İhracat geriledi

Çelik ürünleri ihracatı temmuzda miktar bazında yüzde 8,5 azalarak 1,1 milyon ton, değer bazında ise yüzde 10,9 düşüşle 800,2 milyon dolar oldu. Buna karşın ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 13,9 artışla 8,8 milyon ton, değer bazında ise yüzde 5,4 yükselişle 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta sert artış

Çelik ithalatı ise temmuz ayında dikkat çekici şekilde arttı. Geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 55,1 artışla 1,8 milyon ton, değer bazında ise yüzde 30,8 artışla 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın 7 ayında ithalat, miktar bazında yüzde 17,8 artışla 11,1 milyon ton, değer bazında yüzde 3,7 yükselişle 7,8 milyar dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 75,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025’in ocak-temmuz döneminde yüzde 76,7’ye yükseldi.

“Çin’den ithalat 5 milyon tona çıkabilir”

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ithalattaki hızlı yükselişe dikkat çekti. Çin’den yapılan çelik ithalatının 5 yıl önce 390 bin ton seviyesinde olduğunu hatırlatan Yayan, bu rakamın yıl sonu itibarıyla 5 milyon tona yaklaşmasının beklendiğini vurguladı.

Yayan, “Yurt içi tüketimlerinde sorun yaşayan büyük çelik üreticilerinin Türkiye’ye yöneldiği görülüyor. İthalatı sınırlayıcı çok yönlü tedbirlerin süratle hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.