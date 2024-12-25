Hammaddede vergi düşerse ihracata 100 milyar dolar eklenir

Recep ERÇİN

Ambalaj Sanayicileri Der­neği (ASD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Zeki Sarıbe­kir, 2025 yılının ikinci yarısından sonra sektörlerin açılacağını dü­şündüklerini söyledi. Sarıbekir, “Ukrayna Savaşı bitince raflar do­lacak; ambalaj demek. Ülke inşa edilecek; orada da ambalaja ihti­yaç olacak. Suriye’de büyük fırsat var. Yatırım faaliyetleri olacağını düşünüyoruz.

İş dünyası boğa pi­yasasına dönecektir. İkinci yarı­dan itibaren işlerin açılacağını ve 2030’a hızla gideceğimizi düşü­nüyoruz” dedi. Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye’deki büyük­lüğünün 25 milyar dolar olduğu­nu, sektörü 7 milyar doları aşan ihracatını 2030’da 10 milyar dola­ra çıkaracaklarını anlattı.

“2025’te de dişimizi sıkacağız”

2024 yılını değerlendiren ve 2025 yılı beklentilerini anlatan Zeki Sarıbekir, düzenlediği gele­neksel basın toplantısında soru­ları yanıtladı. Geçen yıl için, sana­yi genelinde olduğu gibi ambalaj özelinde de kazançların azaldığı­nı ifade eden Sarıbekir, “Eski ka­zançlar yok. Enflasyon kadar art­mayan kurlar kazançları daha da eritecek. Ama 2025'te dişimizi sı­kıp kârsızlığı geçersek ralli baş­lar” diye konuştu.

Ucuz işçilik değil ucuz hammadde

İşçi maliyetleri artarken sana­yinin rekabetçi olabilmesi için ucuz hammadeye ulaşması ge­rektiği belirten ASD Başkanı Sa­rıbekir, şu görüşleri dile getirdi: “Bu noktada Çin’i fırsata çevire­biliriz.

Herkes Çin’e gümrük ver­gisi koyuyor. Herkes vergi koyar­ken biz koymayalım. Hammadde alalım. İşleyelim satalım. Örne­ğin paslanmaz, üretici Çin’den ucuz alsın, işlesin, satsın. Kaç ki­şi çalışıyor hammaddecide, kaç kişi çalışıyor imalatta? Önemli olan markalı bitmiş ürün. Ham­madde özelinde gümrük vergi­lerine ve anti-dampinglere kar­şıyım.

Ambalajın hammaddele­rinden biri plastik. Petkim yüzde 13’ü karşılıyor. Petkim nasıl ol­sa içeride satar. Çin’den de ucuz hammaddeyi alalım, ürün yapa­lım. Yine demir-çelikte de öyle. Mısır, Çin hammaddesini kulla­nıyor. Madem işçilik artıyor, en azından hammaddeyi ucuza ala­rak rekabet edelim. Böyle yapar­sak 100 milyar dolar daha ihra­cat yaparız.”

Yeni hedeflerinin Suriye pazarı olduğunu belirten Sarıbekir, Ada­na’dan Antep’e kadar o bölgedeki sanayiciler yarım günde ürünleri­ni gönderebilecekler” dedi.

“Konkordato yok, ama 1 yıl daha böyle giderse duyarız”

Zeki Sarıbekir, Avrupa’nın durgunluktan çıkmasıyla ihracatın hızlanacağına işaret ederek, “Geleceğimiz Avrupa’da” diye konuştu. Sarıbekir’e, sanayide son dönemde çok fazla konkordato ve iflas haberleri geldiğini hatırlattığımızda, “Konkordato küçüklerde var ama az sayıda. Büyüklerde duymadık. Ama bir sene daha böyle giderse duyarız” bilgilerini paylaştı.

Ambalaj tedariğinde “just-in time”ın çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıbekir, “Herkes büyük pazarlara, yakınlara gelelim, derdinde. Çin’de bunu yapıyor. İki hafta önce Çin’deydim. Çin gümbür gümbür geliyor. Eskiden Çin’e gittiğimizde Avrupalı araçlar vardı. Artık kendi elektrikli araçlarına döndüler Keşke İstanbul’da da araçlar elektrikli olsa da karbon salınımı olmasa” mesajları verdi.