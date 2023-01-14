Hangi sektörde ne kadar maaş zammı bekleniyor? İşte 2023 zam tahminleri...
2023 yılında hangi sektör ne kadar zam alacak? Asgari ücreti 8 bin 506 liraya ulaşırken; beyaz yakalıların zam oranı belirsizliğini koruyor. İşte 2023 yılında sektör ve mesleklere göre zam oranı beklentileri...
Asgari ücret bir yıl öncesine göre yüzde 100'e yakın bir artışla 8 bin 506 liraya yükseldi. Beyaz yakalılar ile yöneticilerin maaşlarının ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.
Beyaz yakalılar için 2023 yılında maaşlarına yüzde 60-65 arasında artış tahmin ediliyor. Taban ile tavan arasındaki makasın kapandığına dikkat çeken uzmanlar, EYT gibi kritik konuların önümüzdeki yılın ücret stratejisini şekillendireceğini düşünüyor.
Yeni asgari ücretin, bu yıl beyaz yakalıların maaşlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Asgari ücretteki artış, aynı oranda diğer kademelere yansıtılmıyor. Tabandan tavana çıktıkça zam oranları azalıyor. Ancak her şeye rağmen özel sektördeki zam beklentisi ise yüksek. Buna karşın artış oranının asgari ücret artış oranına ve enflasyon seviyesine göre daha aşağıda kalacağı endişeleri de yaygın.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketini kapsayan 2023 ücret araştırması Capital Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmaya göre 2023 yılı ücretleri, son 2 yıla göre önemli değişimlere işaret ediyor.
Rekor otomotiv sektöründe
Mercer 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre bu yıl en yüksek ücret artışının yüzde 70,5’le otomotiv sektöründe olması bekleniyor.
Otomotivin ardından en yüksek zam oranlarının olacağı sektörlerin başında ise sırasıyla enerji, üretim, otomotiv tedarik sanayi, maden ve metal, lojistik ve finansal hizmetler sektörleri bulunuyor.
Bu sektörlerin hemen hepsinde zam oranları yüzde 65’in üzerinde bekleniyor.
Bilişim, yapay zeka, telekomünikasyon, hızlı tüketim, bankacılık, otomotiv, enerji, gıda, ilaç, üretim sektörlerinde ücret artışlarının daha yüksek olacağını belirten Fortune Danışmanlık Kurucusu Ayşen Arıduru, “Turizm, sigorta, sağlık, inşaat, eğitim, iletişim ve hizmet sektörlerinde ücret artışı daha düşük olacak” diye konuşuyor.
Dövizle maaşa geçiş
Başta BT olmak üzere teknoloji, yönetim, şirket değerlemesi, kripto, fintek gibi kritik pozisyonlarda adaylara dövizle maaş veren şirket sayısı artıyor. Döviz vermeyenler ise maaşları Euro veya dolar kuruna endeksliyor.
Bankalarda yeni maaşlar açıklanmaya başlandı
Öte yandan çalışanlar ocak ayı maaşlarına yansıyacak zam oranlarını beklerken, bazı bankalarda yeni maaşlar açıklanmaya başlandı. İş Bankası yönetimi çalışanlara 2023 yılı için ortalama olarak yüzde 51,28 oranında zam yaptı. Ayrıca çalışanlara aylık verilen 2000 TL Maxi Puan da 3285 TL'ye çıkarıldı. Böylece zam oranı yüzde 67'ye ulaşmış oldu.
Banka, yemek ücretini ise günlük 128 liraya çıkartırken en düşük çalışanının maaşını ise yan ödemelerle birlikte 18 bin liraya yükseltti.
Sektörlere göre maaşlar ve zam tahminleri ise şöyle:
500 büyük şirkette pozisyonlara göre yeni maaşlar şöyle
Pozisyon
Üst düzey yönetim (Minimum - Maksimum)
Yönetim kurulu başkanı: 115.000 - 435.000
Yönetim kurulu üyesi: 45.000 - 250.000
Genel müdür: 76.000 - 350.000
Genel müdür yardımcısı: 58.500 - 170.000
İnsan kaynakları
İnsan kaynakları direktörü: 50.000 - 140.000
İnsan kaynakları müdürü: 32.500 - 75.000
Yetenek gelişim yöneticisi: 24.500 - 45.000
İnsan kaynakları uzmanı: 14.000 - 27.500
Kalite yöneticisi: 15.000 - 37.000
Bordro uzmanı: 12.500 - 25.500
Bilgi işlem
Bilgi teknolojileri direktörü: 57.000 - 200.000
Bilgi işlem müdürü: 35.500 - 110.000
Üst düzey sistem programcısı: 32.500 - 75.000
Analist programcı: 23.000 - 60.000
Sistem analisti: 19.500 - 57.500
Network mühendisi: 19.000 - 48.500
PC destek yöneticisi: 15.000 - 35.000
Sistem operatörü: 14.500 - 30.000
Teknik destek operatörü: 13.000 - 27.000
Satış
Satış direktörü: 45.000 - 190.000
Satış müdürü: 27.500 - 122.500
Bölge satış müdürü: 24.500 - 74.500
Satış temsilcisi/yöneticisi: 14.500 - 44.000
Telesatış operatörü: 10.000 - 22.500
Pazarlama
Pazarlama direktörü: 54.000 - 145.000
Ürün grup müdürü: 33.000 - 90.000
Ürün müdürü: 21.000 - 65.000
Halkla ilişkiler müdürü: 21.000 - 52.500
Müşteri ilişkileri yöneticisi: 20.000 - 48.000
Pazarlama araştırma uzmanı: 14.250 - 34.500
Halkla ilişkiler uzmanı: 14.250 - 29.500
Hukuk &İdari işler
Hukuk müşaviri: 35.150 - 160.000
Kıdemli avukat: 24.000 - 65.000
Avukat: 16.500 - 24.500
İdari işler müdürü: 21.000 - 37.500
İdari işler yöneticisi: 18.000 - 27.500
İdari işler uzmanı: 11.500 - 18.500
Bina yöneticisi: 12.500 - 19.000
Bina yönetim uzmanı: 10.500 - 16.000
Finans
Finans direktörü: 45.000 - 160.000
Mali işler müdürü: 35.000 - 75.000
Muhasebe müdürü: 32.500 - 55.000
Bütçe kontrol müdürü: 22.500 - 44.500
Bütçe uzmanı: 17.500 - 27.500
Finans analisti: 22.500 - 35.000
Muhasebe şefi: 20.000 - 32.500
Muhasebe uzmanı: 13.000 - 25.000
Muhasebe elemanı: 10.000 - 15.000
Satın alma ve lojistik
Satınalma ve lojistik direktörü: 37.500 - 120.000
Satınalma müdürü: 18.500 - 48.500
Satınalma yetkilisi: 14.500 - 32.500
Lojistik yetkilisi: 12.500 - 27.500
İthalat uzmanı: 12.500 - 22.500
Üretim
Üretim direktörü: 43.500 - 110.000
Fabrika müdürü: 38.000 - 97.500
Üretim müdürü: 25.500 - 67.500
Kalite müdürü: 18.500 - 45.000
Üretim şefi: 14.500 - 35.000
Endüstri mühendisi: 12.500 - 27.500
Üretim planlama uzmanı: 12.500 - 25.000
İşe yeni girenleri ne bekliyor? (Aylık net maaş,TL)
Eğitime göre Minimum - Maksimum
Üniversite 11.500 - 17.000
Yüksek lisans 14.500 - 24.500
Doktora 16.000 - 27.500
Not: Ücretler Türkiye'nin 500 büyük şirketi dikkate alınarak hesaplandı.
Sektörlere göre ücretler Minimum - Maksimum)
Tekstil
Genel müdür 48.000 - 192.000
Genel müdür yardımcısı 37.500 - 72.000
Müdür 18.000 - 45.000
Uzman 10.000 - 21.000
Bankacılık
Genel müdür 150.000 - 387.500
Genel müdür yardımcısı 97.500 - 167.500
Müdür 31.500 - 85.000
Şube müdürü 24.750 - 55.000
Uzman 11.250 - 22.000
Reklam
Genel müdür 57.000 - 135.000
Kreatif direktör 42.000 - 102.000
Art direktör 35.000 - 91.000
Müşteri ilişkileri direktörü 33.000 - 68.000
İlaç
Genel müdür 107.000 - 330.000
Genel müdür yardımcısı 78.000 - 165.000
Müdür 32.000 - 85.000
Uzman 15.500 - 35.000
Satış temsilcisi 12.500 - 21.000
Perakende
Genel müdür 63.000 - 185.000
Genel müdür yardımcısı 37.500 - 102.500
Müdür 19.500 - 45.500
Mağaza yöneticisi 18.000 - 31.500
Uzman 10.000 - 17.500
Turizm
Genel müdür 40.500 - 135.000
Genel müdür yardımcısı 33.000 - 87.500
Müdür 18.750 - 44.500
Uzman 12.000 - 23.500
Hızlı tüketim
Genel müdür 64.500 - 210.000
Genel müdür yardımcısı 39.000 - 92.000
Müdür 20.250 - 56.000
Uzman 11.000 - 26.500
Enerji
Genel müdür 82.500 - 280.000
Genel müdür yardımcısı 38.250 - 201.250
Müdür 24.000 - 119.000
Uzman 12.000 - 41.125
Bilişim/Telekom
Genel müdür 81.000 - 297.500
Genel müdür yardımcısı 47.250 - 145.000
Müdür 30.000 - 95.000
Uzman 12.000 - 42.000
Otomotiv
Genel müdür 87.000 - 253.750
Genel müdür yardımcısı 62.250 - 152.250
Müdür 27.000 - 82.000
Mühendis 16.500 - 35.000
Uzman 12.500 - 33.250
İnşaat/konut
Genel müdür 47.250 - 202.500
Genel müdür yardımcısı 37.500 - 97.500
Proje müdürü 22.500 - 85.000
Uzman 12.500 - 37.500
Özel sağlık
Genel müdür 61.500 - 237.500
Genel müdür yardımcısı 51.750 - 140.000
Müdür 26.250 - 87.500
Uzman doktor 23.500 - 95.000
Uzman 12.500 - 33.500
2023 için 14 sektörde minimum-maksimum zam oranı tahmini
Sektör Minimum (%) Maksimum (%)
Bilişim-internet 32,5 - 67,0
İlaç ve sağlık 29,5 - 59,0
Hızlı tüketim 33,5 - 66,5
Tekstil 17,5 - 44,5
Gıda 35,0 - 66,5
Danışmanlık 28,5 - 55,0
Enerji 34,0 - 67,5
Üretim 29,0 - 60,5
Lojistik 27,0 - 55,0
Bankacılık 36,0 - 67,5
Otomotiv 25,0 - 57,5
İnşaat-gayrimenkul 17,5 - 51,5
Sigorta 34,0 - 62,5
Turizm 25,0 - 55,5
Kaynak: Datassist
Beklenen ortalama ücret artışı
Otomotiv Ana Sanayi 70,5
Enerji 68,6
Üretim 67,3
Otomotiv Tedarik Sanayi 67,1
Maden & Metal 66,8
Lojistik 66,3
Finansal Hizmetler 65,4
Teknoloji 62,5
Sigorta 61,2
Kimya 60,3
Holdingler 57,8
Tüketici Ürünleri 57,2
Perakende 5