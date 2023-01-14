Hangi sektörde ne kadar maaş zammı bekleniyor? İşte 2023 zam tahminleri...

Asgari ücret bir yıl öncesine göre yüzde 100'e yakın bir artışla 8 bin 506 liraya yükseldi. Beyaz yakalılar ile yöneticilerin maaşlarının ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Beyaz yakalılar için 2023 yılında maaşlarına yüzde 60-65 arasında artış tahmin ediliyor. Taban ile tavan arasındaki makasın kapandığına dikkat çeken uzmanlar, EYT gibi kritik konuların önümüzdeki yılın ücret stratejisini şekillendireceğini düşünüyor.

Yeni asgari ücretin, bu yıl beyaz yakalıların maaşlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Asgari ücretteki artış, aynı oranda diğer kademelere yansıtılmıyor. Tabandan tavana çıktıkça zam oranları azalıyor. Ancak her şeye rağmen özel sektördeki zam beklentisi ise yüksek. Buna karşın artış oranının asgari ücret artış oranına ve enflasyon seviyesine göre daha aşağıda kalacağı endişeleri de yaygın.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini kapsayan 2023 ücret araştırması Capital Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmaya göre 2023 yılı ücretleri, son 2 yıla göre önemli değişimlere işaret ediyor.

Rekor otomotiv sektöründe

Mercer 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre bu yıl en yüksek ücret artışının yüzde 70,5’le otomotiv sektöründe olması bekleniyor.



Otomotivin ardından en yüksek zam oranlarının olacağı sektörlerin başında ise sırasıyla enerji, üretim, otomotiv tedarik sanayi, maden ve metal, lojistik ve finansal hizmetler sektörleri bulunuyor.



Bu sektörlerin hemen hepsinde zam oranları yüzde 65’in üzerinde bekleniyor.



Bilişim, yapay zeka, telekomünikasyon, hızlı tüketim, bankacılık, otomotiv, enerji, gıda, ilaç, üretim sektörlerinde ücret artışlarının daha yüksek olacağını belirten Fortune Danışmanlık Kurucusu Ayşen Arıduru, “Turizm, sigorta, sağlık, inşaat, eğitim, iletişim ve hizmet sektörlerinde ücret artışı daha düşük olacak” diye konuşuyor.

Dövizle maaşa geçiş

Başta BT olmak üzere teknoloji, yönetim, şirket değerlemesi, kripto, fintek gibi kritik pozisyonlarda adaylara dövizle maaş veren şirket sayısı artıyor. Döviz vermeyenler ise maaşları Euro veya dolar kuruna endeksliyor.

Bankalarda yeni maaşlar açıklanmaya başlandı

Öte yandan çalışanlar ocak ayı maaşlarına yansıyacak zam oranlarını beklerken, bazı bankalarda yeni maaşlar açıklanmaya başlandı. İş Bankası yönetimi çalışanlara 2023 yılı için ortalama olarak yüzde 51,28 oranında zam yaptı. Ayrıca çalışanlara aylık verilen 2000 TL Maxi Puan da 3285 TL'ye çıkarıldı. Böylece zam oranı yüzde 67'ye ulaşmış oldu.

Banka, yemek ücretini ise günlük 128 liraya çıkartırken en düşük çalışanının maaşını ise yan ödemelerle birlikte 18 bin liraya yükseltti.

Sektörlere göre maaşlar ve zam tahminleri ise şöyle:

500 büyük şirkette pozisyonlara göre yeni maaşlar şöyle

Pozisyon

Üst düzey yönetim (Minimum - Maksimum)

Yönetim kurulu başkanı: 115.000 - 435.000

Yönetim kurulu üyesi: 45.000 - 250.000

Genel müdür: 76.000 - 350.000

Genel müdür yardımcısı: 58.500 - 170.000



İnsan kaynakları

İnsan kaynakları direktörü: 50.000 - 140.000

İnsan kaynakları müdürü: 32.500 - 75.000

Yetenek gelişim yöneticisi: 24.500 - 45.000

İnsan kaynakları uzmanı: 14.000 - 27.500

Kalite yöneticisi: 15.000 - 37.000

Bordro uzmanı: 12.500 - 25.500

Bilgi işlem

Bilgi teknolojileri direktörü: 57.000 - 200.000

Bilgi işlem müdürü: 35.500 - 110.000

Üst düzey sistem programcısı: 32.500 - 75.000

Analist programcı: 23.000 - 60.000

Sistem analisti: 19.500 - 57.500

Network mühendisi: 19.000 - 48.500

PC destek yöneticisi: 15.000 - 35.000

Sistem operatörü: 14.500 - 30.000

Teknik destek operatörü: 13.000 - 27.000

Satış

Satış direktörü: 45.000 - 190.000

Satış müdürü: 27.500 - 122.500

Bölge satış müdürü: 24.500 - 74.500

Satış temsilcisi/yöneticisi: 14.500 - 44.000

Telesatış operatörü: 10.000 - 22.500

Pazarlama

Pazarlama direktörü: 54.000 - 145.000

Ürün grup müdürü: 33.000 - 90.000

Ürün müdürü: 21.000 - 65.000

Halkla ilişkiler müdürü: 21.000 - 52.500

Müşteri ilişkileri yöneticisi: 20.000 - 48.000

Pazarlama araştırma uzmanı: 14.250 - 34.500

Halkla ilişkiler uzmanı: 14.250 - 29.500

Hukuk &İdari işler

Hukuk müşaviri: 35.150 - 160.000

Kıdemli avukat: 24.000 - 65.000

Avukat: 16.500 - 24.500

İdari işler müdürü: 21.000 - 37.500

İdari işler yöneticisi: 18.000 - 27.500

İdari işler uzmanı: 11.500 - 18.500

Bina yöneticisi: 12.500 - 19.000

Bina yönetim uzmanı: 10.500 - 16.000



Finans

Finans direktörü: 45.000 - 160.000

Mali işler müdürü: 35.000 - 75.000

Muhasebe müdürü: 32.500 - 55.000

Bütçe kontrol müdürü: 22.500 - 44.500

Bütçe uzmanı: 17.500 - 27.500

Finans analisti: 22.500 - 35.000

Muhasebe şefi: 20.000 - 32.500

Muhasebe uzmanı: 13.000 - 25.000

Muhasebe elemanı: 10.000 - 15.000



Satın alma ve lojistik

Satınalma ve lojistik direktörü: 37.500 - 120.000

Satınalma müdürü: 18.500 - 48.500

Satınalma yetkilisi: 14.500 - 32.500

Lojistik yetkilisi: 12.500 - 27.500

İthalat uzmanı: 12.500 - 22.500



Üretim

Üretim direktörü: 43.500 - 110.000

Fabrika müdürü: 38.000 - 97.500

Üretim müdürü: 25.500 - 67.500

Kalite müdürü: 18.500 - 45.000

Üretim şefi: 14.500 - 35.000

Endüstri mühendisi: 12.500 - 27.500

Üretim planlama uzmanı: 12.500 - 25.000

İşe yeni girenleri ne bekliyor? (Aylık net maaş,TL)



Eğitime göre Minimum - Maksimum

Üniversite 11.500 - 17.000

Yüksek lisans 14.500 - 24.500

Doktora 16.000 - 27.500



Not: Ücretler Türkiye'nin 500 büyük şirketi dikkate alınarak hesaplandı.



Sektörlere göre ücretler Minimum - Maksimum)



Tekstil

Genel müdür 48.000 - 192.000

Genel müdür yardımcısı 37.500 - 72.000

Müdür 18.000 - 45.000

Uzman 10.000 - 21.000



Bankacılık

Genel müdür 150.000 - 387.500

Genel müdür yardımcısı 97.500 - 167.500

Müdür 31.500 - 85.000

Şube müdürü 24.750 - 55.000

Uzman 11.250 - 22.000



Reklam

Genel müdür 57.000 - 135.000

Kreatif direktör 42.000 - 102.000

Art direktör 35.000 - 91.000

Müşteri ilişkileri direktörü 33.000 - 68.000



İlaç

Genel müdür 107.000 - 330.000

Genel müdür yardımcısı 78.000 - 165.000

Müdür 32.000 - 85.000

Uzman 15.500 - 35.000

Satış temsilcisi 12.500 - 21.000



Perakende

Genel müdür 63.000 - 185.000

Genel müdür yardımcısı 37.500 - 102.500

Müdür 19.500 - 45.500

Mağaza yöneticisi 18.000 - 31.500

Uzman 10.000 - 17.500



Turizm

Genel müdür 40.500 - 135.000

Genel müdür yardımcısı 33.000 - 87.500

Müdür 18.750 - 44.500

Uzman 12.000 - 23.500



Hızlı tüketim

Genel müdür 64.500 - 210.000

Genel müdür yardımcısı 39.000 - 92.000

Müdür 20.250 - 56.000

Uzman 11.000 - 26.500



Enerji

Genel müdür 82.500 - 280.000

Genel müdür yardımcısı 38.250 - 201.250

Müdür 24.000 - 119.000

Uzman 12.000 - 41.125



Bilişim/Telekom

Genel müdür 81.000 - 297.500

Genel müdür yardımcısı 47.250 - 145.000

Müdür 30.000 - 95.000

Uzman 12.000 - 42.000



Otomotiv

Genel müdür 87.000 - 253.750

Genel müdür yardımcısı 62.250 - 152.250

Müdür 27.000 - 82.000

Mühendis 16.500 - 35.000

Uzman 12.500 - 33.250



İnşaat/konut

Genel müdür 47.250 - 202.500

Genel müdür yardımcısı 37.500 - 97.500

Proje müdürü 22.500 - 85.000

Uzman 12.500 - 37.500



Özel sağlık

Genel müdür 61.500 - 237.500

Genel müdür yardımcısı 51.750 - 140.000

Müdür 26.250 - 87.500

Uzman doktor 23.500 - 95.000

Uzman 12.500 - 33.500

2023 için 14 sektörde minimum-maksimum zam oranı tahmini



Sektör Minimum (%) Maksimum (%)

Bilişim-internet 32,5 - 67,0

İlaç ve sağlık 29,5 - 59,0

Hızlı tüketim 33,5 - 66,5

Tekstil 17,5 - 44,5

Gıda 35,0 - 66,5

Danışmanlık 28,5 - 55,0

Enerji 34,0 - 67,5

Üretim 29,0 - 60,5

Lojistik 27,0 - 55,0

Bankacılık 36,0 - 67,5

Otomotiv 25,0 - 57,5

İnşaat-gayrimenkul 17,5 - 51,5

Sigorta 34,0 - 62,5

Turizm 25,0 - 55,5

Kaynak: Datassist



Beklenen ortalama ücret artışı

Otomotiv Ana Sanayi 70,5

Enerji 68,6

Üretim 67,3

Otomotiv Tedarik Sanayi 67,1

Maden & Metal 66,8

Lojistik 66,3

Finansal Hizmetler 65,4

Teknoloji 62,5

Sigorta 61,2

Kimya 60,3

Holdingler 57,8

Tüketici Ürünleri 57,2

Perakende 5