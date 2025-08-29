Hazine, 614 milyarlık borca karşılık 823 milyar lira borçlanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 823,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Yeni stratejiyle iç borçlanma, borç servisinin yüzde 134’üne ulaşacak.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
