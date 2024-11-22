Hizmet ihracatçısı çok koştu 110 milyar dolar hedefini aştı
Mal ihracatındaki yatay seyre karşılık hizmetler ihracatının yıldızı parlıyor. Türkiye’nin hizmet ihracatı yılın ilk 9 ayında 86.4 milyar dolar olurken, dış ticaret 47.7 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık dönemde 112 milyar dolarlık ihracata imza atan hizmetler sektörü, OVP’de 110 milyar dolar olan hedefini 120 milyar dolara çıkardı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin hizmetler ihracatı yılın ilk 9 ayında 47.7 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Yıllıklandırılmış bazda ulaşılan ihracat rakamı ise 112 milyar dolar oldu. 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde 56.7 milyar dolar olan Türkiye’nin hizmetler ihracatı, bu yılın aynı döneminde 86.4 milyar dolara ulaştı.
Yılsonu hedefi olan 110 milyar doları revize ederek 120 milyar dolara çıkaran hizmetler sektörünün GSMH içerisinde payı da yüzde 59.6’ya ulaştı. Türkiye’nin 2025 yılı hizmetler ihracatı hedefi ise 121 milyar dolar. İhracatta başarıya imza atan “Hizmet İhracatının Şampiyonları” altıncı kez düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeleri katıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Destek bizden, başarı ihracatçımızdan
Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hizmetler ihracatında geçen yıl 56.7 milyar dolar fazla verdik, bu yıl da ilk 9 ayda 47.7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız. Bu nedenle şunu açıklıkla söylüyorum destek bizden başarılar sizden. Birlikte daha fazlasını başaracağız” dedi. 2024 yılı destek bütçesinin 5.1 milyar TL olduğunu belirten Bolat, 2025 destek bütçesini ise 7.3 milyar TL olarak açıkladı.
Bakan, 3 yıllık süreçte destekleri 10 milyar TL’ye çıkarmak istediklerini kaydetti. 2025 yılı için Orta Vadeli Programda 121 milyar dolarlık hizmetler ihracatı hedefi ortaya koyduklarını aktaran Bakan Bolat, “Uluslararası alanda, anormal durumlar ortaya çıkmadığı takdirde hep birlikte bu rakamlara ulaşacağız. Amacımız 2028’de hizmetler ihracatımızda, dünya hizmetler toplam ihracatının içindeki payımızı şu andaki yüzde 1.35’ten yüzde 2’ye yükseltmek” diye konuştu.
HİB Başkanı Şekib Avdagiç: Hem istihdama hem cari açığa katkı veriyoruz
Hizmet ihracatçılarının 2023 yılını 106 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattıklarını hatırlatan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın başında hükümetimiz tarafından 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi konmuştu. Biz hizmet ihracatçıları olarak bu hedefi 120 milyar dolara yükselttik. Buradan bir müjde vermek istiyorum ki; şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.
Hizmet ihracatı içinde yer alan sektörünün çoğunluğunun emek yoğun sektörler olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Hizmet ihracatçıları sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif etki yapıyor. Neredeyse tüm ihracatçı sektörler cari açık verirken, hizmet ihracatçıları net cari fazlaya olan katkısını sürdürüyor. Yılın ilk 9 ayında 86.3 milyar dolarlık ihracata karşılık yapılan ithalat sadece 38.6 milyar dolar. Yani ithalatın iki katından fazla ihracat gerçekleştirdik” dedi.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe: HİB'in başarısı dış ticarete denge getiriyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, “7.8 trilyon dolar olan dünya hizmet ticaretinden aldığımız payı yüzde 1.35’e yükselttik. En çok hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21’inci sıradayız. Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam hizmet ihracatımız yüzde 7.4 artışla 86.4 milyar dolara ulaştı” dedi. Bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Gültepe, şunları söyledi: “Hizmet ihracatında potansiyelimizin çok daha yüksek olduğunu biliyorum. 2028 yılında 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz.
Turizmde 100 milyar dolar, lojistikte 40 milyar dolar, yolcu taşımacılığında 32 milyar dolar, yazılımda 7 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor. Diğer alt sektörlerde ise toplamda 22,5 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bunlar son derece önemli ve ülkemizin kalkınma sürecine doğrudan katkı verecek rakamlar. 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı, toplam dış ticaret dengemizi de önemli ölçüde etkileyecek.”
“Her zorluğu aşacak gücümüz var”
Küresel ekonominin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Şekib Avdagiç, “Küresel ekonomiyi en çok etkileyecek gelişme, hiç kuşkusuz Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi. Dünya ekonomisi pandeminin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken iki önemli gelişme yaşadı.
Önce hemen kuzeyimizde Ukrayna- Rusya Savaşı çıktı. Bu savaş sürerken, güneyimizde de bir yıldır devam eden işgalci İsrail’in Gazze ile başlattığı ve tüm bölgeye yayma eğilimine girdiği saldırganlıkları ortaya çıktı. Türk iş dünyası olarak her zaman mazlumun yanında olduk. Dünyaya savaşların değil, barışın hakim olmasını istiyoruz. Hizmet ihracatçıları, her zorluğun üstesinden gelecek, onu aşan yeni yollar keşfedecek güce sahip” dedi.