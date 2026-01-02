Hükümetin yeni kararı sonrası Uber fiyatları artacak

İngiltere'de hükümet, Uber ve Bolt gibi şirketlerin KDV yükünü düşüren “Tur Operatörleri Marj Sistemi” uygulamasını sona erdiriyor.

Kasım ayındaki bütçede duyurulan düzenleme, özel kiralık araç şirketlerinin ödediği vergiyi Londra’daki siyah taksilerle aynı seviyeye getirmeyi hedefliyor.

Siyah taksi sürücüleri ve temsilcileri, yıllardır bu vergi avantajının rekabeti bozduğunu savunuyordu.

Licensed Taxi Drivers Association Genel Sekreteri Steve McNamara, kararı “sektörde adalet ve bütünlük adına tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

Yüzde 15 artış

Uber’in Birleşik Krallık Genel Müdürü Andrew Brem, düzenlemenin Londra’daki yolcular için daha yüksek fiyatlar anlamına geleceğini söyledi. Brem’e göre, artan maliyetler sürücüler için de daha az iş fırsatı yaratacak. Uber ve Bolt, ortalama ücretlerin yüzde 15’e kadar artabileceğini öngörüyor.

Hazineye 700 milyon sterlin gelir

Kamuoyunda “taksi vergisi” olarak anılan değişikliğin, 2028’e kadar hazineye yaklaşık 700 milyon sterlin gelir sağlaması bekleniyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves, bu gelirin yaşam maliyetlerini düşürme, sağlık bekleme listelerini kısaltma ve borçlanmayı azaltma gibi önceliklerde kullanılacağını açıkladı.

Düzenleme sadece Londra’yı kapsıyor

Yeni uygulama yalnızca Londra ile sınırlı. Bunun nedeni, şehirdeki yerel kuralların şirketlerin “acentelik modeli” ile çalışmasına izin vermemesi...

Londra dışındaki bölgelerde Uber, KDV’yi yalnızca komisyonu üzerinden ödemeye devam edecek; sürücülerin çoğu ise KDV eşiği olan 90 bin sterlinin altında kaldığı için ek vergi ödemeyecek.