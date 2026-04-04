Hürmüz’de yuan dönemi: Çinli şirketlere yaradı

Çin para birimi yuan, küresel enerji ticaretinde yeni bir rol üstlenmeye başladı. Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücretlerinin yuan ile ödenmeye başlaması, Çinli sınır ötesi ödeme şirketlerinin hisselerinde dikkat çekici artışlara yol açtı.

Ödeme şirketlerinde güçlü yükseliş

Gelişmenin ardından Çin’de faaliyet gösteren ödeme ve finans teknolojisi şirketlerinin hisseleri hızla değer kazandı. CNPC Capital hisseleri yüzde 10’luk günlük artış sınırına ulaşırken, Lakala Payment yüzde 7,9, Syntron Information ise yüzde 9,4’e kadar yükseldi.

Küresel rolü güçleniyor

Uzmanlara göre bu adım, Çin’in uzun süredir hedeflediği yuanın uluslararasılaşması açısından önemli bir dönüm noktası. Jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde yuanın enerji ticaretinde kullanılması, küresel finans dengelerini etkileyebilir.

Hürmüz geçişleri artık yuan ile

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden varil başına yaklaşık 1 dolar ücret alırken, bu ödemelerin yuan veya stabil kripto paralarla yapılmasına izin veriyor. Toplam geçiş ücretlerinin gemi başına 2 milyon dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Yeni sermaye akışı bekleniyor

Analistler, bu gelişmenin elektronik ödeme sistemleri ve enerji şirketlerine yönelik sermaye akışını hızlandıracağını öngörüyor. Yuanın enerji ticaretinde alternatif para birimi olarak öne çıkması, Çin ekonomisinin küresel etkisini artırabilir.