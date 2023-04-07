İhtiyaç kredileri gaza bastı

Birol BOZKURT

İhtiyaç kredi hacmi ivmeyi yeniden yukarı çevirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ihtiyaç kredileri mart ayının son haftasında 15 milyar liralık artışla 815 milyar 797 milyon lira oldu. Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği faiz sınırından sonra faizlerde sert bir yükseliş görülmüştü.

Faizlerin 24 Mart haftasında yüzde 31,49’a kadar çıkmasına rağmen ihtiyaç kredilerinde artış trendi devam etti.

Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta aldığı ihtiyaç kredilerinde faiz üst sınırı kararından sonra geçen 2 haftada sadece 8 milyar lira artan kredi hacmi mart ayının son haftasında 15 milyar liralık bir artış gerçekleştirdi.

Bankacılara göre, 24-31 Mart haftasında yaşanan ihtiyaç kredilerindeki bu artışın esas sebebi, limit sınırı nedeniyle borcu borçla kapatmak isteyen tüketicinin ‘ekstra’ kredi talebi.

Ayrıca emeklilikte yaşa takılanların prim borcu ödemeleri ve kredi notu yüksek bireylerin ucuz kredi peşinde koşması diğer etkenler arasında yer aldı. Bu arada 31 Mart bankalar içinde ilk 3 aylık bilanço kapama dönemiydi

Tüketici kredileri 1,3 trilyon liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon lirası konut, 64 milyar 538 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon lira oldu.

Kur korumalı mevduat 1,7 trilyon TL’yi geçti

BDDK verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 1 trilyon 672,8 milyar TL’den 28,2 milyar TL artarak 1 trilyon 701 milyar TL’ye çıktı. Böylece KKM hesapları 12 haftalık yükselişine devam etti. 12 haftada KKM hesaplarındaki artış 328 milyar lirayı geçti.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 152 milyar 59 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liradan 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 785 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,14 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 958 milyar 762 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Mart ile biten haftada yaklaşık 15 milyar lira artarak 10 trilyon 227,7 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 31 Mart ile biten haftada 14 milyar 972 milyon 883 bin lira artarak 10 trilyon 227 milyar 711 milyon 929 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 849 milyar 378 milyon 549 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 azalarak 3 trilyon 984 milyar 161 milyon 406 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 754 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 183,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yabancı 4 haftadır hisse satıyor

Yabancı yatırımcı 31 Mart haftasında 60,9 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana net hisse satışı 927 milyon dolara ulaştı. Yabancılar aynı haftada 15,1 milyon dolarlık tahvil aldı. Son satışla birlikte yabancıların hisse satış serisi dördüncü haftaya taşınmış oldu. Yılbaşından bu yana yapılan net hisse satışı da 927 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasi rezervleri düşüşünü sürdürdü

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 31 Mart haftasında da geriledi. İki haftada rezervlerdeki düşüş 4,5 milyar dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası’nın rezervlerinde Suudilerin depo hesabıyla gelen katkının önemli kısmı silindi. MB rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2,3 milyar dolar düşüşle 122,4 milyar dolara geriledi.

MB rezervleri 17 Mart haftasında Suudilerin depo hesabının etkisiyle bir önceki haftaya göre 6,9 milyar artış kaydetmişti. MB verilerine göre 31 Mart haftasında net rezervler de geriledi. Geçen hafta net rezervler 18,9 milyar dolardan 18,5 milyar dolara düştü.