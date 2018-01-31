İki ülkeyi bağlayan otoyola Türk eli

31 Ocak 2018

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaşma sağlandı.

Otoyolun daha önce üzerinde tartışılan iki güzergahtan yapılacağı ve böylelikle bir tam tur şeklinde olması kararlaştırıldı.

Proje ile Saraybosna ve Belgrad iki farklı güzergah üzerinden birbirine bağlanacak.

Taraflar uzun süre anlaşamamıştı

Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesi, iki yıldan daha uzun bir zaman önce gündeme gelse de özellikle Bosna Hersek'teki çok başlılıktan kaynaklı olarak ilgili makamlar güzergah üzerinde uzun süre anlaşamamıştı. Bir kesim otoyolun Tuzla şehrinden gitmesini isterken, bir diğer kesim ise Visegrad güzergahı üzerinde ısrar etmişti. Nihayetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteği ile her iki tarafın da teklifinin kabul edildiği görülüyor.

Özellikle Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad güzergahının yapılmasıyla Bosna Hersek'in en önemli sanayi şehirlerinden Tuzla da Zenica'dan sonra otoyolla başkente bağlanacak. Saraybosna ile Zenica arasında halihazırda otoyol olduğu göz önünde bulundurulursa, Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina güzergahından Sırbistan sınırına kadar olan kesim 150 kilometre uzunluğunda olacak. Sınırdan mevcut Zagreb-Belgrad otoyoluna mesafe ise 40 kilometre civarında.

1.8 milyar euroya mal olacak

Bosna Hersek medyasındaki bazı haberlere göre, söz konusu bu güzergahın, yaklaşık 1.8 milyar euroya mal olması bekleniyor.

Öte yandan, ikinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak. Sırbistan tarafının halihazırda Belgrad-Pozega arasında otoyol yaptığı dikkate alındığında kalan kısmın yaklaşık 160 kilometre olması planlanıyor. Sırbistan medyasında daha önce çıkan haberlerde de bu güzergahın 800 milyon euro civarında maliyetle inşa edilebileceği ifade edildi.

Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin, yap-işlet-devret modelinde yapılması öngörülüyor. Otoyolun yapılmasıyla hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi hem de bölge istikrarına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA