İmalat PMI Mart'ta 50.9'a yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Şubat'ta 50.1 değerini almıştı. Endeks 10 ay aranın ardından Ocak ayında büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra üç aydır bu düzeyin üzerinde seyrediyor.

İmalat sektöründe yeni siparişler bir buçuk yılın ardından ilk defa büyüme kaydetti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de bir yıldır ilk defa büyüme kaydetti.

Yeni siparişler alt endeksi Şubat ayındaki 48.6 seviyesinden Mart'ta 52.6'ya yükselirken, yeni ihracat siparişleri 47 seviyesinden 52.4'e çıktı.

İmalat sektöründe üretim 16 aydır ilk defa büyüme kaydetti. Bazı şirketler deprem nedeniyle üretimde aksama bildirmeye devam etti ancak imalatçıların çoğu üretime tekrar başladı. Ankete verilen cevaplara göre deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmaları da üretimin artmasına katkı sağladı.

Üretim alt endeksi Mart ayında 48'den 50.9'a yükseldi

Mart'ta hammadde fiyatlarındaki artış, TL'nin değer kaybı ve artan çalışan ücretleri nedeniyle hem girdi fiyatları hem de ürünlerin fabrika çıkış fiyatları keskin şekilde yükseldi. Ancak her ikisinde de enflasyon Şubat'a kıyasla yavaşladı.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İmalat sektöründe Şubat'ta gerçekleşen depremin etkilerinin ardından Mart'ta üretimin yeniden artması sevindirici bir gelişme. Bazı şirketlerde olumsuz etkiler devam etse de, yeniden imar çalışmaları tekrar büyüme görülmesine katkı sağladı. Yeni siparişlerin de artmasıyla şirketlerin geçen yıl boyunca tecrübe ettiği zayıf koşulların sonuna gelindiğini umuyoruz" dedi.