İmalat sanayisinde eylülde 'az da olsa' toparlanma: Beş aylık düşüş son buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı.

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayiinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kulanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

Beş aydır düşüş eğiliminde

Kapasite kullanımı nisan ayından ağustos ayına kadar art arda beş aydır düşüş eğiliminde seyrediyordu. Mart ayında 77,2 seviyesinde olan kapasite kullanım oranı nisanda 77, mayısta 76,6, haziranda 76,2, temmuzda 75,9, ağustosta yüzde 75,7 seviyesindeydi.

Kapasite kullanımı ağustos ayında Mart 2023'ten beri en düşük düzeye inmişti.