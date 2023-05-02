İmalat sektöründe toparlanma sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Mart'ta 50.9 değerini almıştı. Endeks 10 ay aranın ardından Ocak ayında büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra Şubat ayında gerçekleşen depreme rağmen dört aydır bu düzeyin üzerinde seyrediyor.

Birçok şirket Nisan'da talebin arttığını belirtirken, bu durum yeni siparişler ve üretimin artmasını sağladı.

Yeni siparişler alt endeksi Mart ayındaki 52.6 seviyesinden 52.8'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri de 52.4 seviyesinden 54'e çıktı.

İmalat sektöründe üretim 20 ayın en büyük artışını gerçekleştirdi. Bazı şirketler yeni siparişlerdeki artış ve deprem nedeniyle görülen aksamalar nedeniyle biriken işlerin 14 aydır ilk defa arttığını belirtti.

Deprem nedeniyle görülen aksaklıklar en çok tedarik zincirlerini etkiledi. Ankete verilen cevaplara göre üreticiler ham madde temininde zorlanmaya devam ettiler.

Üretim alt endeksi Nisan ayında 50.9'dan 51.9'a yükseldi

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İmalat sektöründeki toparlanma Nisan'da ivme kazandı, yeni siparişler ve üretimdeki artış güçlendi ve satın alma faaliyetlerinde yeniden artışa yol açtı. Firmalar istihdamın da artmasını isterdi ancak emekliliği gelenler bunu zorlaştırdı" dedi.

Harker, "Şubat'ta gerçekleşen deprem tedarik zincirleri ve firmaların ihtiyaç duyulan materyalleri edinebilmelerini etkileyerek sektör üzerinde etki sahibi olmaya devam etti. Bu nedenle, sürekli bir azalmanın ardından birikmiş işlerde artış görüldü" dedi.