İmalattan son ayda olumlu sinyaller geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endek­si) anketinin Aralık 2025 döne­mi sonuçlarına göre üretim fa­aliyetleri yavaşlama bölgesin­de kaldı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerlerin sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI aralıkta 48,9 oldu. Endeks değeri kasımda 48 düzeyindeydi. Endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın ol­dukça sınırlı kalarak, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiği­ne işaret etti. Bazı firmalar müş­teri talebinde iyileşme olduğunu bildirirken, yeni siparişlerdeki yavaşlama Mart 2024’ten bu ya­na en düşük seviyede kaydedildi. Bununla birlikte yeni siparişler hem genel olarak hem de ihracat özelinde yavaşlamayı sürdür­dü. Yeni siparişlerdeki görünü­me paralel olarak, üretim de ara­lık ayında gerilemeye devam etti. Ancak daralma kasım ayına göre daha ılımlı gerçekleşti. Üretim­deki düşüş üst üste 21’inci aya ulaşmakla birlikte bir yılın en ha­fif düzeyinde kaydedildi.

Girdi maliyetindeki yükseliş keskinleşti

Satın alma faaliyetleri ve istih­damdaki düşüşler hız kesti. İs­tihdamdaki daralma çok sınır­lı oldu ve Mart 2025’ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti. Öte yandan, aralık ayında hem girdi hem de nihai ürün stokları belir­gin şekilde azaldı. Bir önceki an­ket döneminde yaklaşık son bir yılın en düşük hızına gerileyen girdi maliyetleri ve nihai ürün fi­yatları enflasyonu, 2025’in son ayında yeniden ivme kazandı. Ham madde maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak girdi ma­liyetleri keskin bir şekilde yük­seldi. Bunun sonucunda imalat­çılar kendi satış fiyatlarını son sekiz ayın en yüksek oranında ar­tırdı.

“Önümüzdeki aylarda büyüme görülebilir”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PMI verilerine ilişkin açıklamasında, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. PMI verilerini yorumlayan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI manşet endeksinin aralık ayında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması, imalat sektörünün 2026 yılına belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Bu durum, önümüzde aylarda büyüme görülebileceğine ilişkin umut veriyor” dedi.

Giyim ve deride fiyatlar düştü

İSO Türkiye Sektörel PMI raporu sonuçlarına göre, anket kapsamında izlenen 10 sektörden yalnızca üçünde üretim artarken, iki sektörde yeni siparişler hızlandı. Sektörlerin yarısında ihracat ve istihdam arttı. En keskin üretim daralması makine ve metal ürünlerinde gerçekleşti. Çalışan sayılarında en sert daralma giyim ve deride gerçekleşti. Satış fiyatlarında düşüş gerçekleştiren tek sektör giyim ve deri oldu.