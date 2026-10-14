IMF'den enerji faturası uyarısı: Herkese destek bütçeyi zorluyor

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Enerji fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca tüketicilerin faturalarını değil, hükümetlerin bütçelerini de zorluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 14 Ekim'de yaptığı açıklamada fiyat artışlarına karşı uygulanan desteklerin kapsamına dikkat çekerek, bütün tüketicileri kapsayan geniş ölçekli sübvansiyonların maliyetinin büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Herkese indirim yerine ihtiyaç sahibine yardım

IMF'nin Bangkok'taki yıllık toplantıları kapsamında yayımlanan Mali İzleme değerlendirmesinde, kamu borcunun yüksek, faiz yükünün ağır ve harcama baskılarının kalıcı olduğu bir dönemde hükümetlerin kaynaklarını daha dikkatli kullanması gerektiği vurgulandı.

IMF Mali İşler Departmanı Direktörü Rodrigo Valdés, mevcut koşullarda genel nitelikli yeni bir mali desteğe ihtiyaç bulunmadığını belirtti.

Valdés'e göre enerji gibi temel ürünlerde yaşanan arz sıkıntılarının fiyatlara yansımasını tamamen engellemeye çalışan uygulamalar, tüketimin yeni koşullara uyumunu geciktirebiliyor.

Kurum bu nedenle desteklerin ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesini, kapsamının sınırlı tutulmasını ve geçici olmasını öneriyor.

Enerji desteği neden bütçeyi zorluyor?

Petrol ve doğal gaz fiyatları yükseldiğinde, hükümetler artışın tüketiciye yansımasını sınırlamak için vergi indirimi, fiyat desteği veya doğrudan ödeme gibi farklı yöntemlere başvurabiliyor.

Ancak bu önlemlerin bütün tüketicileri kapsaması, kamu kaynaklarının yüksek gelirli hanelere de aktarılmasına neden olabiliyor.

IMF'nin dikkat çektiği sorunlardan biri, geçici olması öngörülen uygulamaların uzun süre devam etmesi.

Örneğin enerji fiyatı yüksek kalırken devletin tüketiciye yansıyan bedelin belirli bölümünü sürekli üstlenmesi, bütçe üzerindeki yükün de devam etmesine yol açabiliyor.

Bu durum, kamu borcunun ve faiz giderlerinin yükseldiği ekonomilerde diğer harcamalara ayrılabilecek kaynakları sınırlayabiliyor.

Fiyat artışını tamamen önlemek de risk taşıyor

IMF'nin değerlendirmesinde yalnızca bütçe maliyeti değil, enerji tüketimindeki uyum süreci de öne çıktı.

Enerji arzının sınırlı olduğu dönemlerde fiyatların bu koşulları yansıtması, tüketimin ve üretim kararlarının değişmesine yardımcı olabiliyor.

Geniş kapsamlı ve süresiz fiyat destekleri ise bu uyumu geciktirebiliyor. Destek uygulaması sona erdiğinde tüketiciler daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu nedenle kurum, korunmaya en fazla ihtiyaç duyan kesimlere yönelik yardımların sınırlı süreli, açık kurallara dayanan ve şeffaf biçimde uygulanmasını savunuyor.

IMF'nin önerisi bütün desteklerin kaldırılması değil, kamu kaynaklarının daha etkili kullanılmasını sağlayacak bir yapıya geçilmesi.

Türkiye açısından ne anlama geliyor?

Enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye'de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, hem dış ticaret dengesi hem de tüketici fiyatları açısından önem taşıyor.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik desteklerin kapsamı, fiyat artışlarının hane halkına ne ölçüde yansıyacağını etkileyen unsurlardan biri.

IMF'nin yeni açıklaması Türkiye için alınmış bir karar veya Türkiye'ye özgü bir destek değişikliği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte kurumun yaklaşımı, enerji maliyetlerinin yüksek kaldığı bir ortamda hükümetlerin karşı karşıya olduğu temel tercihi ortaya koyuyor: Fiyat artışını bütün tüketiciler için sınırlamak mı, yoksa bütçe kaynaklarını daha dar ve ihtiyaç odaklı bir kesime yönlendirmek mi?

Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının seyri ve kamu maliyesinin taşıyabileceği yük, bu tercihin önemini artırabilir.