İnce: Ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin

23 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erzincan mitingindeki konuşmasının gündemi ekonomide yaşanan gelişmeler oldu.

Mitinge gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptığını belirten İnce, "Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL'ye çevrileceğine dair çağ dışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İnce'nin açıklamalarından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Size kötü bir haberim var, hemşehriniz Binali Yıldırım milletvekilliğine başvurdu. 24 Haziran'da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak diyorlar. Yeni dönemde devlet yönetiminde ince eleyip sık dokuyacağız. Devlet işi ince ayarla olur. Artık iki Trakya büyüklüğünde alan ekilemiyor. Tarımı desteklemek için 30 milyar para ayırdılar, 12,8 milyarını verdiler daha. Köylü çocuğu Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda sözüm söz, çiftçiye mazot 3 TL olacak. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs alacaksınız. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Fizik öğretmeni Muharrrem İnce ağabeyiniz size söz veriyor, hiçbirinizi tarikat yurduna muhtaç etmeyeceğim. 475 TL burs alıyorsun, okul bitince kesiliyor. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir, 22 yaşındaki gence iş bulana kadar 475 TL'yi vermeye devam edeceğiz.

- Gençler, Fransız genci ne biliyorsa, siz de onu bileceksiniz. Sizinle birlikte bu ükeyi kalkındıracağız. En düşük emekli maaşı 847 lira. En yüksek ile en düşük maaş arasında 9 kat fark var. Erdoğan meydanlarda rabia yapıyordu, dolar 5 lira oldu. Bunu bırak artık Osmanlı tokatı var. Kendine yeten 7 ülke vardı, bundan vazgeçtik. Fıstık fiyatları yükseldi, millet fıstıksız baklavanın peşine düştü. Tarım Bakanı, ithal ederiz diyor, antep fıstığını ithal etmeye utanmıyor musun? Bakanın adı Fakıbaba, vatandaşın adı fakirbaba. Kardeşlerim neden yoksuluz, kafamız mı, bedenimiz mi çalışmıyor? Size anlatayım. Türkiye en güzel elbiseleri dikiyor mu, dikiyor. Bir İtalyan elbisesi 15 bin lira, Türkiye'de üretiliyor. Çalışıyoruz ama, boşa çalışıyoruz. Verimsiz çalışıyoruz. Avare kasnak gibi. Neden az kazanıyoruz, teknoloji, tasarım, marka bize ait değil? Sen otomobil üretsen de boşa çalışıyorsun. Bizim marka üretmemiz lazım, tasarım, marka üretmemiz lazım. Bunu kim yapabilir, iyi eğitilmiş genç yapar. Bunu da biz sağlayacağız. Evlatlarım size sesleniyorum, markada olmazsan, arkada olursun. Bizim derdimiz ne, en öne geçmek.