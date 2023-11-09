İngiliz hükümetinden Türkiye ile ticareti geliştirmek için iş dünyasına çağrı

Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması için ülkenin müzakere hedefleri konusunda işletmelerin ve daha geniş bir kamuoyunun görüşlerini almak üzere Katkı Çağrısı’nda bulundu. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, Birleşik Krallık'ın AB üyesi olduğu 1990’lı yıllardan bu yana süregelen hükümlerin yer aldığı ve sadece ticari malları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, Vodafone Grubu’nun Newbury’deki merkezini ziyareti kapsamında Katkı Çağrısı yaptı: “Harika bir stratejik ortak olan Türkiye ile ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda yüzde 30’dan fazla büyüme kaydetti. Serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmeye başlamanın ve İngiliz işletmelerinin 85 milyonluk bir pazara daha iyi erişmesini sağlamanın büyük heyecanını yaşıyorum.”

Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su Serpil Timuray da şunları söyledi: “Yeni bir ticaret anlaşması, hem Vodafone hem de Türkiye'ye yatırım yapan diğer şirketler için daha büyük fırsatlar yaratacak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” 5 Ocak'a kadar sürecek olan Katkı Çağrısı, gov.uk adresinde yer alacak.