400 milyon dolarlık çip makinesi üretime girdi

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Intel, yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcilerinin üretiminde çip sektörünün en pahalı makinelerinden birini kullanmaya başladı. Şirket, ASML tarafından geliştirilen High-NA EUV sistemini Panther Lake işlemcilerinin belirli katmanlarında devreye aldı.

Yaklaşık 400 milyon dolara mal olan sistem, standart EUV makinelerinin yaklaşık iki katı fiyata satılıyor. Yeni teknoloji, çiplerin üzerindeki devrelerin daha küçük ölçekte ve daha yüksek hassasiyetle basılmasını sağlıyor.

Intel’in üretim kararı, yapay zekâ çiplerine yönelik kapasite yarışının makine üreticilerine yansıdığı dönemde geldi. ASML ikinci çeyrekte hem gelir hem net kâr tarafında piyasa beklentilerini aştı.

Intel üretimde yeni eşiğe geçti

Intel, High-NA EUV sistemini Panther Lake işlemcilerinin tamamında değil, üretimin belirli katmanlarında kullanıyor. Şirket böylece yeni makinenin üretim hattındaki performansına ilişkin daha fazla veri toplamayı hedefliyor.

Panther Lake işlemcileri Intel’in 18A üretim süreciyle hazırlanıyor. Şirket, söz konusu üretim teknolojisinde ASML’nin standart EUV makinelerini de kullanmayı sürdürüyor.

High-NA sistemine geçiş, Intel ile ASML’nin makineyi gerçek üretim koşullarında geliştirmesine imkân verecek. Toplanan veriler, ekipmanın daha geniş ölçekte kullanılmasının maliyetini ve verimliliğini belirleyecek.

Intel, ilk High-NA EUV sistemini 2024 yılında ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro araştırma merkezine kurmuştu. Yaklaşık 165 ton ağırlığındaki sistem, ticari ölçekte kurulan ilk High-NA EUV makinesi olmuştu.

Makinenin fiyatı iki kat

High-NA EUV makinelerinin fiyatı yaklaşık 400 milyon dolara ulaşıyor. Standart EUV sistemlerinin maliyeti ise bunun yaklaşık yarısı düzeyinde bulunuyor.

Yüksek fiyat, çip üreticilerinin yeni sistemi hangi üretim aşamasında kullanacağına ilişkin hesaplamaları zorlaştırıyor. Makinenin yalnızca satın alma bedeli değil, fabrika altyapısı, kurulum ve üretim hattına uyum maliyetleri de yatırım tutarını artırıyor.

High-NA teknolojisi daha yüksek çözünürlük sağlayarak daha küçük devre özelliklerinin üretilmesine yardımcı oluyor. Daha küçük transistörler, işlemcilerin performansının ve enerji verimliliğinin artırılmasına imkân verebiliyor.

Çip üreticileri açısından temel soru, yeni sistemin sağladığı teknik avantajın yüksek yatırım maliyetini karşılayıp karşılamayacağı olacak. Intel’in Panther Lake üretiminden elde edeceği veriler sektörün sonraki yatırımları için referans oluşturabilir.

ASML tahminleri aştı

ASML’nin 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekteki geliri 9,33 milyar euroya yükseldi. Piyasa beklentisi 8,80 milyar euro düzeyindeydi.

Şirketin net kârı aynı dönemde 2,92 milyar euro olarak gerçekleşti. Analistlerin ortalama tahmini 2,62 milyar euro seviyesinde bulunuyordu.

ASML, ikinci çeyrekte yüzde 54 brüt kâr marjına ulaştı. Şirketin temel hisse başına kârı 7,59 euro, araştırma ve geliştirme giderleri ise 1,3 milyar euro oldu.

Sonuçlar, yapay zekâ veri merkezleri için kullanılan gelişmiş işlemci ve bellek çiplerine yönelik talebin üretim ekipmanı pazarını desteklediğini gösterdi.

Yapay zekâ siparişleri hızlandırdı

ASML, ileri teknoloji çiplerde kullanılan EUV litografi makinelerini üreten tek şirket konumunda bulunuyor. Litografi sistemleri, çiplerin üzerindeki karmaşık devre desenlerini ışık yardımıyla silikon plakalara aktarıyor.

TSMC, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük üreticiler yapay zekâ bağlantılı talebi karşılamak için yeni kapasite yatırımlarını hızlandırıyor. Fabrika yatırımlarındaki artış, ASML’nin uzun vadeli sipariş görünümünü güçlendiriyor.

ASML yönetimi, müşterilerin kapasite genişletme planlarını hızlandırdığını ve talebe ilişkin görünürlüğün arttığını açıkladı. Özellikle yüksek bant genişlikli bellek ve gelişmiş yapay zekâ işlemcileri yeni ekipman siparişlerini destekliyor.

Çin’e yapılacak satışlara ilişkin belirsizlik ise şirketin önündeki başlıca risklerden biri olmayı sürdürüyor. İhracat sınırlamaları, ASML’nin bazı gelişmiş sistemleri Çinli müşterilere teslim etmesini engelleyebiliyor.

Gelir tahmini yukarı çekildi

ASML, güçlü sipariş görünümünün ardından 2026 yılı gelir tahminini yükseltti. Şirket, yılın tamamında 43 milyar ile 45 milyar euro arasında gelir bekliyor.

Önceki tahmin 36 milyar ile 40 milyar euro aralığındaydı. Yeni tahminin orta noktası, önceki aralığın orta noktasına göre yaklaşık yüzde 16 artışa işaret ediyor.

Yapay zekâ altyapısı için yapılan harcamalar yalnızca çip üreticilerinin gelirlerini değil, üretim ekipmanı sağlayıcılarının sipariş ve yatırım planlarını da büyütüyor.

ASML’nin beklentisini yükseltmesi, müşterilerin kısa süreli talep artışından çok daha uzun vadeli kapasite yatırımlarına hazırlandığını gösteriyor.

Kapasite yüzde 30 büyüyecek

ASML, EUV ve derin ultraviyole litografi sistemlerindeki üretim kapasitesini gelecek iki yılda artırmayı planlıyor. Şirketin kapasiteyi yıllık yaklaşık yüzde 30 genişletmesi bekleniyor.

Üretim artışı, ASML’nin tedarikçileri açısından da yeni yatırım gerektiriyor. Makinelerde kullanılan optik sistemler, lazer kaynakları ve hassas mekanik parçalar sınırlı sayıda üretici tarafından sağlanıyor.

High-NA EUV sistemlerinin standart makinelere göre daha karmaşık olması üretim süresini ve teslimat planını da etkiliyor. Talebin kapasiteyi aşması halinde çip üreticileri yeni fabrikalarını planlanan hızda devreye almakta zorlanabilir.

Intel’in yeni sistemi üretimde kullanması, High-NA teknolojisinin araştırma aşamasından ticari üretime geçişinde önemli bir eşik oluşturuyor.

Maliyet hesabı belirleyici olacak

Intel’in Panther Lake üretimindeki sonuçları, High-NA EUV sistemlerinin daha geniş kullanımına ilişkin kararları etkileyebilir. TSMC, Samsung ve diğer büyük çip üreticilerinin yatırım takvimleri yakından izlenecek.

Makinenin sağladığı verim artışı, üretim hatalarının azalması ve daha küçük devrelerin tek aşamada basılabilmesi yüksek maliyetin karşılanmasını kolaylaştırabilir.

Beklenen verimlilik sağlanamazsa üreticiler standart EUV sistemlerini daha uzun süre kullanmayı tercih edebilir. Yaklaşık 400 milyon dolarlık fiyat, yatırımların yalnızca en gelişmiş üretim tesislerinde yoğunlaşmasına da yol açabilir.

Piyasanın önündeki temel başlıklar Intel’in üretim verileri, ASML’nin kapasite artış takvimi ve büyük çip üreticilerinin yeni makine siparişleri olacak. Yapay zekâ yatırımlarının sürmesi halinde litografi sistemlerine yönelik talep yüksek kalabilir.