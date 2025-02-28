İPA açıkladı: Ramazan ayı mutfak harcamalarında artış! En yüksek değişim hangi üründe?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında Ramazan ayı temel mutfak harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 45,75 oranında artarak 10.565 TL’ye ulaştı. 2024 yılında aynı harcama 7.249 TL olarak hesaplanmıştı.

Gıda fiyatlarında en yüksek artış hangi üründe?

Temel mutfak harcamalarında en büyük fiyat artışı kahvede görüldü. Kahve fiyatları bir yıl içinde yüzde 121,79 oranında artarak en fazla zamlanan ürün oldu. Onu yüzde 62,28 ile Ayçiçek yağı ve yüzde 55,10 ile et-kıyma ürünleri takip etti. Tavuk eti fiyatlarında ise yüzde 43,13’lük bir artış gözlemlendi.

Tahıl ürünlerinde de ciddi artışlar var

Gıda fiyatlarındaki yükseliş tahıl ve bakliyat ürünlerinde de kendini gösterdi. Pirinç yüzde 33,36, buğday unu yüzde 40,60, bulgur yüzde 35,49, makarna yüzde 35,88 ve mercimek yüzde 51,61 oranında zamlandı. Ekmek fiyatları ise bir yılda yüzde 31,77 oranında arttı.

Temel süt ve süt ürünleri de zamlandı

Süt yüzde 42,54, beyaz peynir yüzde 39,90 ve yumurta yüzde 24,90 oranında zamlandı. Ramazan sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan çayın fiyatı ise yüzde 54,85 oranında yükseldi.