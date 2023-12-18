İş Bankası’na 380 milyon dolarlık sürdürülebilir kaynak

Banka ayrıca, 230 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemi gerçekleştirdi. Türkiye İş Bankası, IFC, PROPARCO ve GGF ile imzaladığı sözleşme ile sağlayacağı krediyi; yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacak.

Banka, gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemiyle de, depremlerden etkilenen illerde kullandırılacak tüketici kredileri ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarını sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirledi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın konuya ilişkin açıklamasında “Bankamız; ikili anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, sendikasyon, seküritizasyon, eurotahvil ihracı ve hazine işlemleriyle sürdürülebilirlik temalı kaynak temininde işlem çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ülkemize 2023 yılının başından beri 2,4 milyar ABD Doları tutarına ulaşan sürdürülebilirlik temalı kaynak sağlamış olduk” dedi.

Sağlanan kaynakların büyük bir bölümünün deprem bölgesine yönelik kullanılacak olmasının önemine işaret eden Yalçın, depremin ilk gününden itibaren gerek kendi kaynaklarını gerekse dış kaynakları harekete geçirerek bölgeye verdikleri finansal desteği en üst düzeye çıkarmak üzere çalıştıklarını belirtti.