İş dünyası mücadeleye omuz verecek

09 Ekim 2018

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, iş dünyası olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

TÜSİAD üyeleriyle programa destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Bilecik, Yeni Ekonomi Programı (YEP) içerisinde yer alan enflasyonla mücadele, sıkı para politikasının uygunlanmasını ve tasarruf tedbirlerini maliye politikasının sürdürülmesini çok önemli bulduklarını aktardı.

Bilecik, "Bu politikalar devam ederken serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oyunun oynanmasını sağlamamız gerekir. Ekonomiye dönük sorunlar, sadece ekonomiye yönelik olarak alınan kararlar ve yöntemler çerçevesinde toparlanması veya çözülmesi mümkün olmayabilir. Bunun için dış ilişkiler yönetiminin de bu tür programlara destek vermesi gerekir. Bugün yakın komşularımızdan tutun AB'ye kadar, ABD'den tutun da Uzak Doğu'ya kadar bütün ülkelerle ilişkilerimizin mükemmel şekilde yönetilmesi gerekir. Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız. Çünkü Türk iş dünyası, bunu gerçekleştirmek için yeteneğe, hırsı ve azme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB: Odalar ve borsalar 81 ilde enflasyonla mücadeleyi sahiplenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi mücadele başlatmıştır. Enflasyonla Mücadele Programını makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.

Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de Sayın Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikralı büyüme sürecine gireceğiz.”

TİM: Ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacaktır

Enflasyonla mücadele programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ekonomik büyüme bakımından büyük önem taşıyor. Fiyat istikrarının sağlanması üretimin sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde sürmesi için vazgeçilmez bir durum. Bugün açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacağına inanıyorum.

Bu durum, Türk Lirası’nda da istikrarın oluşmasını ve biz ihracatçılar açısından rekabet gücü sağlayan en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Açıklanan programın ihracat odaklı olmasını da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Programın başarıya ulaşması için tüm sektörlere ve hatta toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Bunun bilincinde olan ihracatçılar olarak, biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

DEİK: Enflasyona karşı birlik olma zamanı

Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makroekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır. Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi. Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Bakan Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ ile yaptığı indirim çağrısı ve firmalarımızın desteği bu zor günleri dayanışmayla atlatabileceğimizin göstergesi. Yanı sıra, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağı açıklaması hem vatandaşımız hem de işletmelerimiz için güzel bir haber. KDV iadelerinin yılsonuna kadar yapılacak olması ve önümüzdeki yıl itibariyle KDV iade süresinin 10 gün ile sınırlandırılacağı açıklaması iş dünyamızı rahatlatacak.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın destek masaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mali destek açıklamaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda fiyatları ve hal uygulamaları ile ilgili tedbirleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın esnek çalışma konusundaki adımları ve Türkiye Bankalar Birliğinin yüzde 10 faiz indirimiyle destek açıklamaları da mücadelenin topyekûn başladığının kanıtıdır. Gönüllülük esasına dayalı bu kampanyaya herkesin canı gönülden destek olacağına inancımız tamdır.

Üretime hız kazandıracak, vatandaşımıza moral verecek bu çağrı karşısında, elbette ülkesini seven iş insanları olarak elimizi taşın altına koyacağız ve bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Şimdi dayanışma, paylaşma ve birlik olma zamanı. Biz birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. DEİK olarak, programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

MÜSİAD: Üzerimize düşen vazifeyi yapmaya hazırız

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonla mücadeleye kapsamında iş dünyasına fedakârlık çağrısında bulundu.

Kaan şu şekilde konuştu:

"Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar veriyor. Değerini yitiren sadece para mı? Hayır! Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor.

Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir.

Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.

Türk milleti olarak bizler, hepimiz dava adamlarıyızdır. Çılgın denmesinin bir sebebi de budur. Bizler inanırız ve harekete geçeriz. Sonra önümüze setler çekilemez ama zarafeti de elden bırakmayız. Sözlerimi yine kıymetli bir dava adamının, sözleri ile tamamlamak istiyorum: Su üstünde akan yaprağa bakar gibi bakalım hayata. Ama azimli ama inatçı girişelim bu seferberliğe. Bastırdığımız duyguların esiri olmadan…"

İSO: El ele mücadele enflasyona karşı set oluşturacak

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Ülke olarak bugün ekonomik alanda en kararlı şekilde yapmamız gereken mücadele, enflasyona karşı olmalıdır. Çünkü temeli olan ve anlaşılabilir maliyet baskılarının çok ötesinde; âdeta bir fırsat istismarına dönüşebilecek fiyat hareketleri, enflasyonist sürecin tetiklenmesinde çok olumsuz bir katkı faktörüdür. Öte yandan üretime dayalı bir ekonomiye odaklanmanın mücadelesini verdiğimiz bir dönemde enflasyonun yükselişe geçmesi, toplumsal refahımız için ulvi gördüğümüz bu mücadeleyi sekteye uğratacaktır.

Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları; başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde set oluşturacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” bu sorunla birlikte mücadeleyi içermesi açısından önemli. Enflasyonla mücadelede başarıya giden yolda tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz ve üretim hayatımız için destekliyoruz.”

İTO: Program, iş dünyasının beklentilerini karşılıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşıladığını belirterek, enerji maliyetlerinde artış olmayacağı ve kredi faizlerinde düşme olmasının iş adamları açısından önemli olduğunu söyledi.

Programın içeriğine değinen Avdagiç, "İş dünyasının KDV alacağının hızlı şekilde ödenmesi, iş dünyasının hiçbir finansman maliyeti ödemeden, kendisine ait fonlara erişimi açısından değerlidir. İş dünyası, ortaya konan bu kampanyaya talep edildiği şekilde, fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun yukarı doğru olan trendi, önce yatay sonra aşağı doğru dönecektir." şeklinde konuştu.

BTSO: Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, “Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Burkay, “Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek gerçekçi hedefler ortaya koyduğunu belirten İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “İş dünyamızın önündeki en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda enflasyon sepetindeki ürünlere uygulanacak yüzde 10’luk indirimler oldukça önemli. Bununla birlikte firmalarımızın üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelerimize finansmana erişim kolaylığı sağlayan uygulamalar da piyasalara moral ve motivasyon aşılamıştır. İstişare kültürü ile iş dünyamızın beklentilerini hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Topyekün mücadele gerektiren enflasyon programına Bursa iş dünyamızın da gerçekleştirecekleri indirimlerle en yüksek düzeyde katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum.”

TUSAF: Un kampanyasını başlatıyoruz

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Ulusoy, halkın temel gıdası olan ekmeğin ham maddesini ürettiklerini, bu ürünün çok kritik olduğunu, bu bilinçle faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Ulusoy, şunları kaydetti: "Bu nedenle bu program başlamadan önce kamuoyunun gündemini işgal eden bu konuda bir kampanya yürüttük. Hepinizin bilgisi dahilinde... Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Buğdayın fiyatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satışlarını hızlandırması, iç piyasada kendi yerli stoklarını satışa açması, eksiklik için olası ithal buğdayları sektörün kullanımına sunması, fiyat regülasyonuna devam etmesi sektörümüz için çok önemliydi. Bunlar sektörümüz için çok önemli gelişmeler... Bu gelişmeler mukabilinde ve bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz."

BMD: Gıda dışında da önemli indirimler bekliyoruz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Bakan Albayrak'ın açıklamalarının marka sahibi ve yöneticiler tarafından heyecanla karşılandığını ifade ederek, gıdada yüzde 10 indirimin önemli olduğunu ancak gıda dışında da BMD üyelerinden önemli indirimler beklediklerini söyledi.

Öncel, "KDV iadelerinin yüzde 50'sinin hemen ödenecek olması firmalar tarafından çok olumlu karşılandı. Faiz oranlarındaki yüzde 10 indirim özellikle kredi borçlarını geri ödeme noktasında güçlük çeken girişimcileri çok rahatlatacak. İnşallah, yıl sonuna kadar, 31 Aralık geldiğinde, enflasyon oranında önemli düşüşler kaydedeceğimizi tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRSAB: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise enflasyonda mücadele kararlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadele duruşu; süreklilik içerisinde, geniş zamanlı ve derinlikli bir stratejik duruş olmalı. Bugün devlet-millet el ele bu duruşun temelini attı. Biz sektör olarak vatandaşlarımıza en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, Türkiye'ye gelen dövizin revizesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Sabancı'dan destek mesajı

Sabancı Topluluğu, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak, “Enflasyonla etkin mücadelede, makro tedbirlerin başarılı olması için, tüm ekonomi paydaşlarının işbirliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir. Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, bizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır.

Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız. Bu yaklaşımın, hem makro hem mikro ekonomik göstergelere olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ediyoruz. Geçmişte defalarca başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek yine geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

"81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise enflasyonla topyekün mücadelede bankaların geri durmadığını belirterek, bankaların faiz oranlarında indirime gittiğini, vadesi dolacak spot ve taksitli kredilerde 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirme yaptığını anımsattı.

Bankaların sanayiciyi, tüccarı ve esnafı kollamakla mükellef olduğun dile getiren Oran, "Üretici üretimine, tüccar işine, sanayici üretimine devam edecek. Bunun yanında getirilen paketler, teşvikler ile bütün kamu organlarındaki indirimler ve bu indirimlere destek veren üreticiler, tüketicilerin yanında yer aldı. 81 milyon birlik ve beraberlik içinde olduğundan dolayı bizi hiç birşey engelleyemez. Bize bu sıkıntılı günleri yaşatmak isteyenler mahcup olacaklar. Bu millet bugüne kadar bütün zorlukları aştığı gibi, bunu daha kolay aşacak. Burada milli bir dava, milli mesele oluştu. Bu milli meseleyi de bu millet 81 milyon olarak hep birlikte ele aldı. 81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz." dedi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugünün Türkiye'nin enflasyonla mücadalesinde çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini, bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Koç Holding: Yapacağımız indirimlerle destekliyoruz

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar TL’lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir. Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmelerine yer verildi.

Uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsurun ekonomide güven ortamının oluşması olduğu belirtilen açıklamada, doğru politikalarla sanayiyi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerini arttıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşımın Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacağı dile getirildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." denildi.