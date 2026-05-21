İş dünyasında alarm: 5 büyük sektör işe alımları durdurdu

İngiltere ekonomisinde artan maliyetler ve zayıflayan büyüme beklentileri şirketleri yeni önlemler almaya yöneltti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bazı büyük şirketler işe alımları durdururken, bazıları ise mevcut çalışan sayılarını azaltmaya hazırlanıyor.

Teknoloji sektöründe risk büyüyor

Özellikle teknoloji şirketlerinin son dönemde maliyet azaltma planlarını hızlandırdığı belirtiliyor. Yapay zeka yatırımlarının artmasıyla birlikte bazı pozisyonların gereksiz hale gelmeye başladığı ve şirketlerin daha küçük ekiplerle çalışmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Finans şirketleri temkinli davranıyor

Finans sektöründe de işe alım süreçlerinin yavaşladığı bildirildi. Uzmanlara göre yüksek faiz ortamı ve ekonomik belirsizlik nedeniyle bankalar ile yatırım şirketleri yeni personel alımında daha seçici davranıyor.

Perakende devleri baskı altında

İngiltere’de özellikle perakende sektörü son dönemde ciddi baskı altında bulunuyor. Artan kira giderleri, enerji maliyetleri ve düşük tüketici harcamaları nedeniyle bazı zincirlerin mağaza kapatma ve personel azaltma planları yaptığı belirtiliyor.

İş ilanlarında düşüş başladı

İngiltere’de yayımlanan iş ilanlarının sayısında son aylarda belirgin gerileme yaşandığı aktarıldı. İşe alım şirketleri, birçok firmanın yeni personel alımını geçici olarak durdurduğunu ifade ediyor.

Yapay zeka iş gücünü değiştiriyor

Uzmanlara göre yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması da iş dünyasındaki dönüşümü hızlandırıyor. Özellikle müşteri hizmetleri, veri analizi ve bazı ofis pozisyonlarında insan gücüne olan ihtiyacın azalabileceği değerlendiriliyor.

Genç çalışanlar endişeli

İşe alım piyasasındaki yavaşlama özellikle yeni mezunlar ve genç çalışanlar arasında endişe yaratıyor. Birçok şirketin staj ve giriş seviyesi pozisyon sayılarını azaltmaya başladığı belirtiliyor.

Ekonomik büyüme baskısı sürüyor

Analistler, İngiltere ekonomisindeki düşük büyüme beklentisinin şirketlerin harcamalarını kısmalarına neden olduğunu ifade ediyor. Özellikle yüksek faiz ve enflasyon baskısının iş dünyasında temkinli hava oluşturduğu belirtiliyor.

Yeni işten çıkarma dalgası olabilir

Uzmanlar, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında daha büyük işten çıkarma haberlerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle teknoloji ve perakende sektörlerinin risk altında olduğu ifade ediliyor. Hizmet ve turizm sektörleri de büyük ölçüde etkilenecek.

Şirketler maliyetleri azaltmaya çalışıyor

İngiltere’de birçok büyük şirketin artık büyümeden çok maliyet kontrolüne odaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre işe alım dondurmaları ve personel azaltmaları, küresel ekonomide başlayan yeni yavaşlama döneminin en önemli sinyallerinden biri olarak görülüyor.