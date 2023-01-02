İş gücü ihtiyacı 2022 yılında bilişim, üretim ve yapı sektörlerinde yoğunlaştı

Kısıtlamalar nedeniyle salgından etkilenen sektörler, 2022 yılında yeniden yükselişe geçti. Yayınlanan yeni ilan sayısı açısından 2021'e kıyasla perakende sektöründe yaklaşık yüzde 35, turizmde yüzde 33, enerji sektöründe de yüzde 19 yaşanan artış oldu. İlan sayılarında otomotiv sektöründe yüzde 19, taşımacılık sektöründe de yüzde 18'e varan artış kaydedildi.

2022'de bir önceki yıla göre ilan sayısında öne çıkan sektör bilişim oldu. Bilişim alanında en çok iş ilanı yazılım, 3D/grafik tasarım ve bilgi işlem pozisyonlarında yayınlandı. En çok başvuru alan pozisyonlar ise teknoloji danışmanlığı, veri girişi ve veri yönetimi olarak sıralandı. Bilişim pozisyonlarına başvuru yapanların yüzde 37,5'ini kadınlar, yüzde 62,5'ini ise erkekler oluşturdu. Bilişim pozisyonları için en fazla ilan yayınlayan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.

En çok tercih edilen departman satış-pazarlama departmanı

Geçen yıl en çok ilan yayınlanan pozisyonlar satış pazarlama, finans ve bilgi teknolojileri alanında gerçekleşti. İş arayanların en fazla başvuru yaptığı pozisyonlar ise satış danışmanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve insan kaynakları uzmanı olarak öne çıktı.

Kariyer.net verilerine göre, 18 ila 25 yaş arası gençlerin en çok başvurduğu ilk 3 pozisyon grubu satış pazarlama, tıp/sağlık ve finans oldu. Kadınların en çok başvurduğu pozisyon grubu ise satış pazarlama, finans ve insan kaynakları olarak öne çıktı.

Son bir yılda en çok iş ilanı yayınlanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken, salgının etkilerinin azalmasıyla yaşanan hızlı canlanma istihdama da yansıdı. Buna göre, Antalya, Sakarya ve Adana, bir önceki yıla göre ilan sayısı en fazla artan iller olarak listeye girdi.

Turizmde yaşanan hareketlilik, uzun bayram tatillerinin de etkisiyle Antalya'da iş gücü ihtiyacını artırdı. Artan ihracat, büyüyen organize sanayi bölgeleri ve buna paralel olarak yaşanan iş gücü açığı, Sakarya ve Adana'da geçen yıla göre yayınlanan iş ilanı sayısını gözle görülür şekilde yükseltti.

Moto kurye ilanları yüzde 12 azaldı

Omicron varyantının etkilerinin azalması, kısıtlamaların sona ermesi ve buna bağlı olarak ofislere dönüşün başlaması ile başvurularda da artış gözlemlendi. 2022'de en fazla iş başvurusu yapılan ay mart olurken, en çok iş başvurusu yapılan saatler de 13.00 ila 14.00 arası olarak kayda geçti. Yüzde 79'luk oranla en çok mobil uygulama üzerinden iş başvurusu yapıldığı görüldü.

Üretim ve hizmet sektörleri Türkiye istihdamında lokomotif rolü üstlenirken, makine başında, kasada, sahada ya da üretim hattında çalışan mavi yaka çalışanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artıyor.

Mavi yakaya özel, Türkiye'de lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip İşin Olsun'un verilerine göre, mavi yakada geçen yıl en çok başvuru alan ve ilan yayınlanan meslek garsonluk oldu. Salgın döneminin parlayan mesleği moto kuryelik ise 2022'de inişe geçti. Moto kuryelik için yayınlanan ilan sayısı 2022 yılında 2021'e göre yüzde 12 azaldı ancak başvuru sayısı yüzde 16 artış gösterdi. Kurye pozisyonu için de ilan sayısı 2021'e göre yüzde 37 azaldı. Buna rağmen başvurular yüzde 19 arttı.

"Geçen yıla göre iş ilanları yüzde 9 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, 2022'de Kariyer.net'te yayınlanan ilan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 9, 2020 yılına göre de yüzde 57 artış gösterdiğini kaydetti.

Bilişim sektörüne talebin arttığını vurgulayan Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kariyer.net olarak, her zaman bilişim sektörüne ayrı bir parantez açıyoruz. Çünkü bilişim; son yıllarda en çok ilan yayınlanan, en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığının olduğu sektör. Verilerimize göre, Türkiye bilişim sektöründe son 7 yılda karşılanamayan yeni çalışan talebi 400 binlere ulaştı. Bu rakamları asgari düzeye indirmek için yeni yeteneklerin yetişmesi kritik önem taşıyor. Bilişim pozisyonlarında açılan yeni ilan sayısı artıyor. Bu ivmenin yukarı doğru devam edeceğini öngörüyoruz. Üniversite tercih dönemine özel yaptığımız araştırmalarda da üniversitelerde yazılım/bilişim ile ilgili bölümlerin top 10'da yer aldığını ve yükselişte olduğunu görüyoruz."