Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında ünlü ekonomist Işık Ökte de yer aldı. Güne damga vuran gelişme sonrası "Işık Ökte kimdir, kaç yaşında ve nereli", "Işık Ökte neden gözaltına alındı" soruları hızlandı. İşte detaylar...

Işık Ökte neden gözaltına alındı?

Türkiye'de sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyon iddiaları üzerine, finans dünyasının tanınan isimlerinden Işık Ökte dahil olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, hisse senedi fiyatlarında yapay artışlar yaratarak küçük yatırımcıyı mağdur eden usulsüz işlemlere odaklanıyor.

Işık Ökte kimdir?

Işık Ökte, eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı.

1994 yılında Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı bölümünde kariyerine başlayan Ökte, üç yıl boyunca bankacılık ve bono araştırma departmanlarında görev yaptı. 1997’nin sonlarında Broadway Trading şirketinde New York Borsası temsilcisi olarak çalışmaya devam etti. 2000 yılında JP Capital’de yönetici pozisyonuna getirildi.

2010’da Finans Invest’te Başkan Yardımcısı olan Ökte, daha sonra Halk Invest ve TEB Invest’te stratejist olarak görev aldı. Kariyerine finansal danışman ve fon yöneticisi olarak devam etmektedir.