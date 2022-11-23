İspanyollar Türk yazılım sektörü için geldi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark'ta gerçekleşen etkinliğe, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat katıldı.

HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören, 2021 yılında yazılım sektörünün 2,6 milyar dolar ihracat yaptığına işaret etti ve 5 yıl gibi kısa bir sürede 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Etkinlikte İspanya'dan gelen firma temsilcileri ile Türkiye'den katılımcılar arasında B2B/B2G görüşmeleri gerçekleştirildi.