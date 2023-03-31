İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İSPARK otoparklarına elektrikli şarj istasyonu kurulmasına karar verildi. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Türkiye'de yerli elektrikli araç üretimini desteklemek ve üretilen araçların şarj ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla İSPARK otoparklarında elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi gündeme geldi. İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, 2023 yılında elektrik altyapısı hazır olan katlı otoparklara şarj istasyonu ünitelerinin kurularak işletilmeye hazır hale getirileceğini söyledi. Açık ve yol üstü otoparklarda ise kurulması planlanan şarj istasyonlarının 2023'de fizibilite çalışmalarına başlanacağını anlatan Aslan, 2024 ve 2025 yıllarında ise şarj istasyonlarının kurulumlarına devam edileceğini ve işletilmeye hazır hale geleceğini belirtti.

Ada Taksi’de ‘gizli zam’ komisyona iade

Aslan, 2030'da İSPARK otoparklarının toplam kapasitesinin yüzde 10'unun elektrikli araçlara hizmet vermesinin hedeflendiğini kaydetti. Oylanan teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Adalar'da hizmet veren Ada Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapılmasına imkan tanıyan İBB'nin teklifi görüşüldü. Bu kapsamda, Adakartlılara 14,14 lira, İstanbulkartlılara 42,40 lira olan taksi açılış ücretinin kredi kartlılara 84,80 lira olması istendi. Kilometre başına da Adakartlılara 8,78 lira, İstanbulkartlılara 33,93 lira olan ücretin kredi kartlılara 67,86 lira olması talep edilen teklifte, bekleme ücreti ise Adakartlılara 2,18 lira, İstanbulkartlılara 6,56 lira iken kredi kartlılara 13,12 lira olması teklif edildi. Teklif üzerine söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, taksilerde kredi kartı kullanımının olmasını istediklerini fakat bu uygulamanın normal fiyat tarifesi üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. Burada yüzde 100'lük gizli bir zam söz konusu olduğunu ifade eden Yücel, teklife bu haliyle onay vermeyeceklerini kaydetti. Bunun üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, teklifi tekrar değerlendirilmesi için komisyona geri gönderdi.

Toplantıda, Adalar'da "Ulaşım ve Lojistik Yönergesi" kapsamında 215 elektrikli araca "Bireysel ve İşletmeler için Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi" görüşü verilmesi, bazı sokakların yayalaştırılması, parkomat projeleri ve taksi durak teklifleri gibi konular görüşüldü.