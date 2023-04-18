İstanbul Havalimanı dünya liginde yedinci sıraya yükseldi

171 ülkede bin 925 havalimanını temsil eden ve toplam 712 üyesi bulunan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) yolcu sayısı bakımından 2022 için dünyanın en büyük 10 havalimanını açıkladı. Geçen yıl 93.7 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ABD Atlanta Uluslararası Havalimanı yolcu sayısında dünyanın en büyük havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı (IST) 64.3 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en büyük yedinci havalimanı sırasına yükseldi. Pandemi nedeniyle dış hat uçuşlarının kapalı durumda bulunduğu ve iç hat uçuşlarının da kısıtlı gerçekleştiği Çin havalimanları 2022 sıralamasında çok gerilere düşerken, ABD’nin havalimanları ilk 10 büyük içinde ilk beş sırayı elde etti.

Pandemi öncesi koşullarda, Pekin ve Şangay başta olmak üzere yolcu trafiği bakımından büyük sayılara ulaşan Çin’deki havaalanları ilk sıralarda yer alıyordu. Seyahat yasaklarının tüm dünyada kalktığı göz önüne alınınca 2023 yılında Çin’in yeniden ilk 10’a damgasını vurması bekleniyor.

Pekin Havaliman pandemi öncesi yıl olan 2019’da yaklaşık 100 milyon yolcuyu ağırlamıştı. AIC verilerine göre İstanbul Havalimanı 2022 yılında yüzde 73.8'lik artışla toplam 64.3 milyon yolcu sayısına ulaşarak dünyanın en büyük yedinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı bu performansla Avrupa ‘nın pandemi öncesi koşullarında en büyük iki havalimanı olan İngiltere’nin Londra Heathrow ile Fransa’nın Paris Charles de Gaulle havalimanını geride bıraktı. İstanbul Havalimanı dış hat uçuşları kategorisinde ise dünyanın beşinci büyük havalimanı olarak yer aldı. 2022 yılında aynı kriterle İstanbul Havalimanı Avrupa ‘nın en büyük havalimanı ünvanını elde etti.

ACI tarafından açıklanan veriler uluslararası seyahatin yeniden başlamasıyla birlikte 2022 küresel yolcu trafiğinin 2021'e göre yüzde 53,5'lik bir artış gösterdiğini ve 2019 sonuçlarına göre de yüzde 73,8'lik bir iyileşmeyi temsil ederek toplam yolcu sayısının 7 milyara yaklaştığını gösteriyor.

7 milyar Yolcu trafiği

Küresel trafiğin yüzde 10'unu temsil eden ilk 10 havalimanı 2021'e göre yüzde 51,7'lik bir artışa tanık oldu ve bu rakam 2019 sonuçlarının yüzde 85,9'una ulaşıldığını gösteriyor. 2021'deki pozisyonlarını koruyan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı (ATL, 93,7 milyon yolcu) 2022 sıralamasında ilk sırada yer alırken, onu Dallas Fort Worth Havalimanı (DFW, 73,4 milyon yolcu)izliyor.

Denver Havalimanı (DEN, 69,3 milyon yolcu) ve Chicago O'Hare Havalimanı (ORD, 68,3 milyon yolcu) üçüncü ve dördüncü sırada geliyor. ABD’de iç hat yolcu trafiği yüzde 75 ile yüzde 95 gibi önemli paylara sahip. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Havalimanı 66.1 milyon yolcu ve yüzde 127’lik yolcu artışıyla dünyanın en büyük beşinci havalimanı olurken, uluslararası yolcu sayısı bakımından ise birinci sırada yer alıyor.

İlk 10'daki en büyük sıçrama London Heathrow (LHR) için kaydedildi. Havalimanı, iki yıllık kapalılığın ardından Mart 2022'de sınırların yeniden açılmasıyla 54. sıradan sekizinci sıraya kadar yükseldi.

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira listeyle ilgili şunları söyledi: “Yolcu trafiği açısından en işlek ilk 10 yeni havalimanı, havacılık endüstrisinin zor şartlarda gösterdiği dayanıklılığı ve gücünü, yolcuların da hava yoluyla seyahat etme isteklerini yansıtıyor.

ABD havalimanları, güçlü iç pazarları sayesinde daha hızlı toparlanırken, şimdi Dubai, İstanbul ve Londra Heathrow havalimanı dahil olmak üzere küresel merkezlerin üst sıralara katıldığına tanık oluyoruz.

Küresel hava trafiğindeki toparlanmanın hızını ve büyüklüğünü etkileyebilecek çok sayıda karşıdan esen rüzgarın ortasında temkinli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve listedeki son sıralamalar pandemi öncesi seviyelere ulaşmada önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. ABD'den sonra en büyük ikinci havacılık pazarı olan Çin'in yeniden açılmasının şimdi hem yurt içinde hem de uluslararası seyahat için topyekün bir kazanım getirmesi bekleniyor.

Yolcularımıza ve hizmet verdiğimiz topluluklara güvenli, emniyetli, verimli ve sürdürülebilir bir hava taşımacılığı ekosistemi sağlamak için havalimanlarının sürekli çalışması olmasaydı hava yolculuğu talebinin toparlanması mümkün olmazdı.”

İniş kalkış sayıları

ACI 2022 için küresel ölçekte havalimanlarından kalkış ve iniş sayılarını da açıkladı. Buna göre 2022 yılında kalkış iniş toplam sayı 89 milyona yaklaşırken, bir önceki yıla kıyasla sayı yüzde 20.4 artış kaydetti. Bu rakamla toplam uçak hareketi 2019 yılının yüzde 82.5’ine ulaşmış oldu.

İlk 10 sıradaki havalimanı toplam uçuş trafiğinin yüzde 7’sini temsil ederken bu havalimanlarında geçen yıl 5.7 milyon iniş kalkış gerçekleşti. Atlanta International toplam 724 bin iniş kalkışla ilk sırada yer alırken, İstanbul Havalimanı bu kategoride 424 bir 890 sayısıyla 10’uncu sırada yer aldı. Kalkış iniş sayılarıyla oluşan ilk 10 içinde 9 havaalanı ile sadece ABD havalimanları yer alırken, listeye giren tek havalimanı İstanbul oldu.

Kargoda Hong Kong 4.2 milyon tonla en büyük

Hava kargo kategorisinde ise hacimlerinin 2022’de yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak (2019'a göre yüzde 1,7) 117 milyon metrik tona yaklaştığı tahmin ediliyor. 2022'de küresel hacimlerin yaklaşık yüzde 27'sini (30,8 milyon metrik ton) temsil eden hava kargo trafiği için ilk 10 havalimanındaki hava kargo hacimleri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9,9 düşerken, 2019'a kıyasla yüzde 4,1'lik bir artış sağladı.

Hong Kong Havalimanı toplam kargoda (HKG, 4,2 milyon metrik ton) ilk sırayı korurken, onu Memphis Havalimanı (MEM, 4 milyon metrik ton) ve Anchorage Havalimanı (ANC, 3,5 milyon metrik ton)izledi. Şangay Pudong Havalimanı (PVG, 3,1 milyon metrik ton) yerini ANC'ye kaptırdı ve 4’üncü sırada yer aldı.

İstanbul hava limanlarında 3 ayda 24.4 milyon yolcu uçtu

İstanbul'un iki havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 7 milyon 331 bin,dış hatlarda ise 17 milyon 120 bin olmak üzere toplam 24 milyon 452 bin yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 618 bin 921 yolcu iç, 12 milyon 911 bin 550 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 2023'ün ilk 3 ayında toplamda 16 milyon 530 bin 471 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde iç hatlarda 3 milyon 712 bin 598, dış hatlarda ise 4 milyon 208 bin 774 yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 921 bin 372 yolcu seyahat etti. İstanbul havalimanları bu yıl ocakmart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını 6 milyon 675 bin 50 artırdı. Buna göre İstanbul havalimanlarında yılın ilk çeyreğinde yolcu miktarındaki artış yaklaşık yüzde 38 oldu.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'ün ocak-mart döneminde 27 bin 845'i iç, 86 bini dış hatlar olmak üzere toplam 113 bin 845 sefer düzenlendi. Aynı dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam 50 bin 589 uçuş gerçekleşti. İstanbul havalimanlarının 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre uçuş sayısı yüzde 28 artarak 37 bin 745'e ulaştı.