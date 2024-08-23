İstanbul'da aylık kirası 2,5 milyon TL'ye varan konutlar kapış kapış gidiyor

Yüksek enflasyonun en fazla hissedildiği kent İstanbul… Gerek kiralar, gerek mal ve hizmetlerin diğer şehirlere göre daha pahalı olması megakentte yaşamayı oldukça güç hale getirdi.

Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İç Göç İstatistikleri 2023 verilerine de yansıdı. Geçen günlerde açıklanan göç istatistikleri, İstanbul’un 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olduğunu ortaya koydu.

Fakat dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul süper zenginlerin adresi olmayı da sürdürüyor. İstanbul’da aylık kirası 1 - 2,5 milyon TL arası olan yüzlerce rezidans, daire ve villa bulunuyor.

Bu evleri kimler, niçin kiralıyor?

Türkiye gazetesi bu denli yüksek kirası bulunan gayrimenkulleri kimlerin kiraladığını araştırdı. Emlak sektörü temsilcileri, Rus Oligark veya Arap şeyhlerinin yanı sıra Anadolu’da yaşayan ultra zenginlerin de bu lüks projelerden ev kiraladığını ifade ediyor.

Sektör oyuncuları, “Gerek iş gerekse de tatil amaçlı İstanbul’a gelip kalmak isteyen bir kesim var. Bu kişiler otel odalarında kalmak istemiyor. Aylık kirası 2 milyonu dahi aşan evleri kiralayabiliyorlar” diyor.

Emlak sektörü aktörleri, İstanbul’un lüks semtlerinde kiralanan bu tarz evlerin prestij göstergesi olarak algılandığını belirterek, bu nedenle talebin de çok yüksek olduğunu anlatıyor.

Ultra zenginlerin tercihi İstanbul

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in 2024 raporuna göre Türkiye’de 2022’de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 1.761 iken, 2023’te 1.932 kişi bu klasmana yükseldi.

Servet artışı sıralamasında Türkiye’yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti.

Yüzde 5’in üzerinde artış görülen diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

Raporda ultra zenginlerin en fazla İstanbul’da yaşamayı tercih ettiği belirtiliyor.