İTO açıkladı: Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO verilerine göre, indekste yer alan 336 üründen 181 ürünün fiyatı arttı, 59 ürünün fiyatı düştü.

Sınav hazırlık kurum ücretleri zirvede

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri ücreti, yüzde 43,48’lik artışla ağustos ayının zam şampiyonu oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları:

Salatalık: yüzde 27,53

Oyuncak: yüzde 17,89

Taze Fasulye: yüzde 16,75

Limon: yüzde 16,22

Kıvırcık Salata: yüzde 16,14

Kayısı: yüzde 14,16

Roka: yüzde 12,18

Salça: yüzde 8,82

Ispanak: yüzde 8,58

Ekmek: yüzde 5,69

En fazla ucuzlayan ürün: Erik

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Gıda grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 25,61 geriledi.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları:

Üzüm: yüzde -24,17

Dolmalık Biber: yüzde -18,08

Çarliston Biber: yüzde -17,58

Sivri Biber: yüzde -17,08

Kavun: yüzde -16,25

Şeftali: yüzde -10,24

Bebek Arabası/Koltuğu: yüzde -8,70

Kız Çocuk Elbise: yüzde -8,64

Kadın Etek: yüzde -7,51

Karpuz: yüzde -6,06

Fiyatlarda dalgalanma sürüyor

İTO’nun yayımladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar dikkat çekti.