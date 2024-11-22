JP Morgan 2025 sonu için dolar tahminini revize etti: Yeni beklenti 45 lira 50 kuruş
New York merkezli Amerikan yatırım bankası JP Morgan, faiz görünümü nedeniyle TL uzun pozisyonunu yarıya indirme kararı aldı. Bankanın 2025 yıl sonu dolar beklentisi ise 45 lira 50 kuruş oldu.
JPMorgan analistleri Anezka Hristovova, Michael Harrison ve Cameron Smith 21 Kasım'da yayımladıkları notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayındaki toplantısında faiz indirme ihtimalinin arttığını belirtti.
Analistlerin 21 Kasım tarihli notunda "GBI-EM Model Portföyümüzde Türk lirasında uzun pozisyonumuzu koruyoruz, ancak yarı boyutta” bilgisini verdi.
JP Morgan değerlendirmesinde, “Dolar/TL tahminlerimizi, yukarı yönlü enflasyon sürprizlerine ve olumsuz küresel risk ortamına karşı yaklaşan gevşeme döngüsünü yansıtarak, esas olarak 2025’in ikinci yarısında yukarı yönlü ayarlıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Analistler 2025 sonu için doların 45 lira 50 kuruş seviyesinde olmasını bekliyor. Bankanın önceki tahmini ise 42 liraydı.
İki yıl vadeli tahvillere yöneliyor
Analistler ayrıca, dört yıl vadeli tahvillerdeki uzun pozisyonlarını elden çıkararak iki yıllık tahvillere yöneliyor.
İki yıllık TL cinsi tahvilde uzun pozisyona giriş (giriş: yüzde 41,50, hedef: yüzde 33, gözden geçirme: yüzde 45).
Dört yıllık TL cinsi tahvilde 31 Mayıs’ta açılan uzun pozisyonda kâr satışı (giriş getirisi: yüzde 32,13, çıkış getirisi: yüzde 33,77).