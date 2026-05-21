JPMorgan CEO’sundan kritik faiz uyarısı: Çok daha yükselebilir

Dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, küresel piyasalara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bloomberg Television’a konuşan Dimon, faiz oranlarının sanılandan çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini belirterek özellikle tahvil yatırımcılarını uyardı.

“Tasarruf fazlası dönemi bitmiş olabilir”

Ünlü bankacı, dünya ekonomisinin artık “tasarruf fazlası” döneminden çıkmış olabileceğini söyledi. Dimon’a göre küresel ekonomide artan harcamalar, yüksek kamu borçları ve büyüyen bütçe açıkları piyasalar üzerinde yeni baskılar oluşturuyor.

Orta Doğu gerilimi piyasaları etkiliyor

Özellikle Orta Doğu’da devam eden savaşın petrol fiyatlarını yukarı taşıması, piyasalardaki en büyük risklerden biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre yükselen enerji maliyetleri merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayabilir.

Tahvil piyasasında satış baskısı büyüyor

ABD, Japonya ve İngiltere’de artan kamu harcamaları nedeniyle yatırımcıların uzun vadeli tahvillerden uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor. Piyasalarda yatırımcıların artık uzun vadeli borçlanma araçlarını taşımak için daha yüksek getiri talep ettiği ifade ediliyor.

Yapay zeka etkisi dikkat çekti

Dimon ayrıca yapay zeka yatırımlarının küresel büyümeyi hızlandırdığını ancak bunun da enflasyonist baskıyı artırabileceğini söyledi. Uzmanlara göre teknoloji yatırımları ekonomiyi desteklerken aynı zamanda faiz beklentilerini de yukarı çekiyor.

ABD tahvil faizleri zirveye çıktı

ABD’de 30 yıllık tahvil faizlerinin 2007’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşması piyasalardaki endişeyi artırdı. İki yıllık tahvil getirilerinin de son dönemin zirvesini gördüğü belirtildi.

ABD’nin borç yükü büyüyor

Jamie Dimon, ABD hükümetinin toplam borcunun 30 trilyon dolara ulaştığını hatırlattı. Ünlü bankacı, mevcut piyasa koşullarında bu kadar büyük borcun daha düşük maliyetle çevrilmesinin çok zor olduğunu ifade etti.

“2 trilyon dolarlık borçlanma gerekiyor”

Dimon’a göre ABD hükümeti yalnızca bu yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık yeni borçlanma yapmak zorunda kalacak. Bu durumun tahvil piyasaları üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılara kritik uyarı

Piyasalarda birçok kişinin “faizler artık daha fazla yükselemez” düşüncesine kapıldığını söyleyen Dimon, bunun tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ifade etti. JPMorgan’ın hem yüksek faiz hem de düşük faiz senaryolarına karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Küresel piyasalarda kırılma korkusu

Uzmanlara göre yüksek enflasyon, artan savaş riskleri ve devasa kamu borçları küresel finans sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Jamie Dimon ise yatırımcıların uzun vadeli tahvillerden tamamen kaçacağı kritik kırılma anının ne zaman yaşanacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyledi.