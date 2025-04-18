JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley... Sürpriz faiz kararı sonrası yeni tahminler: Temmuz ayını işaret ettiler!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarması, piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi küresel yatırım bankaları Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirme raporlarını yayımladı.

Riskler gözetiliyor, temkinli iyimserlik hâkim

Üç yatırım bankasının ortaklaştığı nokta TCMB’nin şahin duruşunu koruduğu ve para politikasında sıkılaşmanın etkili biçimde devam edeceği yönünde. Bununla birlikte, Temmuz ayı itibarıyla kontrollü bir faiz indirim sürecinin başlaması, enflasyonun seyriyle uyumlu şekilde öngörülüyor.

JPMorgan: Faiz tahmini yukarı, gevşeme Temmuz’da

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, TCMB’nin son faiz artışını “para politikasında sıkı duruşun süreceğine işaret eden önemli bir hamle” olarak nitelendirdi. Kurum, Türkiye için yıl sonu politika faizi tahminini daha önceki yüzde 35 seviyesinden yüzde 38’e yükseltti.

Ayrıca banka, Haziran ayında TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını, Temmuz’da ise 200 baz puanlık bir faiz indirimiyle gevşeme sürecine girmesini bekliyor. Bu adımın, enflasyonda öngörülen düşüşle uyumlu olacağına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, son dönemde yaşanan zirai don olaylarının gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratabileceği belirtilerek, 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 29,5’ten yüzde 30,0’a çıkarıldı.

Goldman Sachs: Yıl sonu faiz tahmini yükseldi

Bir diğer ABD’li dev banka Goldman Sachs da TCMB'nin sürpriz faiz artışının ardından Türkiye’ye ilişkin beklentilerini güncelledi.

Banka, Temmuz ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini belirtirken, “Yeni bir şok yaşanmadığı sürece, Temmuz'da enflasyonun düşük 30’lu seviyelere gerileyeceğini öngörüyoruz” açıklamasına yer verdi.

Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 28,5’ten yüzde 33’e çıkardı. Raporda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin bir risk değerlendirmesi de yapılarak, bu tür gelişmelerin repo faizine etkisi olabileceği ifade edildi.

Morgan Stanley: Temmuz'da indirim, yıl sonunda faiz yüzde 36

Morgan Stanley ise dünkü Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yayımladığı analizde, 2025 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 33,5’ten yüzde 36 seviyesine çıkardı. Banka, 2025 yılı enflasyon tahminini ise yüzde 29 olarak korudu.

TCMB’nin Temmuz ayında faiz indirimi sürecine yeniden başlamasını beklediklerini vurgulayan Morgan Stanley, ayrıca 2025 sonu için dolar/TL tahminini 43 TL, 2026 sonu içinse 47 TL olarak duyurdu.

Morgan Stanley raporunda, “Bugünkü faiz artışı bize TCMB'nin para politikasını mümkün olan en kısa sürede normalleştirme isteğini gösteriyor. Faiz indirimlerinin seyri, enflasyon ve döviz rezervlerinin gidişatına bağlı olarak şekillenecek. Ancak carry trade’e yönelik temkinli bir geri dönüş başladı” ifadeleri dikkat çekti.