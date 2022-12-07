Kadın girişimci adaylarına ‘İyi İşler’ eğitimi başladı

Boyner Grup açıklamasına göre, projenin yeni eğitim döneminin başlangıcı Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in katılımıyla gerçekleşti.

Boyner Grup'un 2015'te başlattığı ve 2018 yılından bu yana KAGİDER iş birliğiyle devam eden İyi İşler Programı'nın altıncı döneminde 21 farklı konuda verilecek eğitimler ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde yer alan kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor.

9 hafta süren İyi İşler eğitimlerinde iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, B2B pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi ve pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında rekabette güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuluyor.

"Bu proje farklı alanlarda iyiliği besliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, yeni eğitim döneminde birbirinden değerli 27 kadın girişimciyle bir arada olduğu için duyduğu mutluluğu aktararak, şunları kaydetti: “Katılımcılarımızın kendi işlerinde yarattığı istihdamda kadın oranının yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu paylaşmak istiyorum. Bu burada başlattığımız döngünün kelebek etkisiyle anlamını katladığını kanıtlıyor. Bu proje farklı alanlarda iyiliği besliyor. İyi işler üretmeye birlikte devam edeceğiz."