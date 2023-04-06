Kadın gücüyle dünyaya açılacak

2013 yılında kültür mantarı üretimiyle yola koyulan Cennet Polat, bugün Kahramanmaraş'ta kadın gücünün simgesi. Depremin yıkıcı etkisini yaşasa da istihdam ettiği 30 kadınla birlikte paketli gıdalara alternatif üretim yapıyor, yeni ürün çalışmalarını sürdürüyor ve dünyaya açılmayı hedefliyor.

DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Türkoğlu Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Cennet Polat, "Şehrimin her zamankinden daha çok üretime ihtiyacı var. Daha fazla kadını bu oyuna dahil edebilmem için üretim kapasitesini artırmam gerek, bunun için de geniş bir alana ve daha fazla ekipmana ihtiyacımız var" diyor.

İlk ne yetiştirerek yola koyuldunuz?

Kooperatifleşme serüvenimiz 2013 yılında başladı. Kahramanmaraş’ta, ‘Olmaz’ denilen, ‘Yapamazsın’ denilen iklim koşulları nedeniyle, burada yetişmeyeceği düşünülen kültür mantarı ile çıktık bu yola. 10 metrekare alanda başladığım bu hikâyede ilk üç yıl verim alamadım.

Bu süre içinde sadece 3 adet mantar toprağın yüzüne çıktı.

İşte benim pes etmeme sebebim de, çıkan bu 3 mantar oldu. Çünkü hiç olmayacak bir ürün olsaydı, o 3 mantar da çıkmazdı…

Sonrasında Antalya’da mantarcılık yapan üreticileri ziyaret ederek neyi yanlış yaptığımızın sebeplerini öğrendim ve o yıl bize “Yüzde 30 verim alırsınız” dedikleri topraktan biz yüzde 50 verim aldık.

FAO desteğini nasıl aldınız?

Biliyorsunuz, bu coğrafyada erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Çevremde çalışmak isteyen, kendi ihtiyaçlarını kazandığı parayla karşılamayı hayal eden ancak eş ya da aile engeline takılan o kadar çok kadın vardı ki, onların yollarına ışık olmak adına farkında olmadan dahil olduğum bir sürece girdim. Benim bu hayattaki en büyük şansım ailem ve eşim oldu. Neden ben de bu kadınların şansı olmayayım, diyerek kooperatifi kurdum. Altı ay sonra FAO ile yollarımız kesişti. FAO’nun şehrimizde yeni kurulmuş, özellikle tarımsal üretim yapan, çoğunluğunun kadınların oluşturduğu bir kadın kooperatifi desteklemek istedikleri noktada, kendileriyle Tarım İl Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle buluştuk. Çünkü biz Mutlubesinkoop olarak Kahramanmaraş’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı çoğunluğun değil, tamamını kadınların oluşturduğu ilk kadın kooperatifiyiz.

Ürün çeşitleriniz neler?

Özellikle bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerini işlemeye çalışıyoruz. Maraş cips tarhana, sumak ekşisi, mantar kurusu, reçel çeşitleri, meyve pestilleri, kuru dolmalık çeşitleri, sebze ve meyve kuruları, sebzeli erişteler ve salça gibi ürünlerimiz bulunuyor. Öncelikli olarak 1 yaşından 100 yaşına kadar herkesin tüketebileceği, sağlıklı bir ürün olmalı. Pazarda kabul gören bir ürün olmalı. Yeniliğe açık bir ürün olmalı ve paketli ürünlere rakip daha sağlıklı alternatif bir ürün olmalı.

Yeni ürünler neler olacak?

Üç farklı yeni ürün çalışmamız var: İlki, yola ilk çıkış ürünümüz olan mantarı kurutup kendi tariflerimizi denedik. Kaşık, bardak ve kâse ile ölçülendirilerek mantar tariflerimizi paketledik ve bu şekilde piyasaya sunduk. İkinci olarak, Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar üzerinde hiç farklı bir deneme yapılmayan Maraş cips tarhanamızı sumak ekşisiyle birleştirdik. Elde ettiğimiz ürün fuşya renginde, inanılmaz rayihası olan ve herkes tarafından çok beğenilen paket cipslere rakip bir mamule dönüştü. Son olarak da cennet hurmasını sıfır atık mantığı ile çalıştık. Meyvesini, kabuklarını soyarak tüm olarak kuruttuk, atıl duruma gelen kabukların yarısından sirke elde ettik. Diğer yarısını da kurutarak pastacılıkta kullanılmak üzere aroma verici, tatlandırıcı ve renk verici un haline getirdik. Kalan çekirdekleri ise keçelerden şekiller keserek elde ettiğimiz tencere ve çaydanlık altlığının üzerine silikonla yapıştırarak nihaleler yaptık.

Yıllık ne kadarlık bir üretim ve satış hacminiz var?

Sezona 20 kg buğdayla başladığımız cips tarhanamızı 120 kg buğdayla bitirdik. Siparişlere yetişemedik. Biz daha yeni bir kooperatifiz, o yüzden henüz ihracat yapmıyoruz ama en büyük hedefimiz o büyük pazarda bizim de bir yerimizin olması.