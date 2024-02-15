Kamu bankalarından esnafa özel kampanya

Buna göre iki banka da kampanyayla ilgili iki ayrı açıklama yaptılar. Buna göre Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Esnaflarımıza ve akaryakıt istasyonlarına özel sunulan avantajlı üye işyeri fiyatlamalarıyla hem esnaflarımızın hem de akaryakıt sektörünün desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Esnaflarımız, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçenekler ile kullanabilecektir. Bu uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek %2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir.” Halkbank’tan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; “Üye işyerlerinin maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirilen kampanyada işletmeler, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından faydalanabilecek.

Kampanya ile işletmelere, aylık üye işyeri ücretleri de yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Ticari hayatı destekleyerek işletmeleri güçlendirmeyi amaçlayan kampanya kapsamında esnaf, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri tercihlerine göre kampanyalı ve blokeli olarak belirlenen seçenekler ile kullanabilecekler. Kampanyaya katılmak için Halkbank şubelerine başvurmak yeterli olacak.