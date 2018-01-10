Karekodlu Çek'e "Kayıt Sistemi" özelliği geldi

10 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Karekodlu ÇekSistemi'ne eklenen yeni özellikler hakkında bilgi vererek, güncel verileri paylaştı.

Türkiye'de çekin, ticari hayat için son derece önemli ödeme araçlarından biri olarak yerini korumaya devam ettiğini belirten Akdeniz, çek ile yapılan dolandırıcılıkları önlemek adına 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale gelen yeni Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'İmza sahibi yetkili değil' itirazlarının ortadan kalkacağını açıkladı.

Akdeniz, çekin Türkiye açısından yaygın bir kredilendirme aracı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 21 milyon adet çek kullanılarak 720 milyar liranın üzerinde çek keşide edildi. Çekin ticari hayattaki önemi göz önünde bulundurulduğunda güvenli ve şeffaf ticaretin önünü açan Karekodlu Çek Sistemi ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamda artış sağlanması noktasında hayati önem taşıyor. Karekodlu çeke yeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde ise çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'bu imza sahibi yetkili değil' itirazları da artık ortadan kalkacak."

Karekodlu çeke sahip kişi sayısı 400 bine ulaştı

Geçen yıl karekodlu çeke sahip kişi sayısının 400 bine, karekodlu çek yaprak adedinin ise 23 milyona ulaştığını aktaran Akdeniz, 2017'nin başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesi ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranının yüzde 50 seviyelerine ulaştığını söyledi.

"Karekodlu çek, hem keşidecinin hem de alacaklının haklarını güvence altına aldı." diyen Akdeniz, Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'nin kullanımının da çok kolay olduğunu anlattı.

Akdeniz, "Çekin üzerindeki karekodu okutmak isteyenlerin akıllı cep telefonlarına Findeks Mobil Uygulamasını indirmesi gerekiyor. Bu uygulamayı indirip, tamamen ücretsiz şekilde Findeks üyeliği tamamlandıktan sonra, önce çeki kayıt edecek kişinin kimliğinin teyit edilmesi gerekiyor. Hemen ardından çekin üzerindeki karekod, uygulama aracılığı ile okutularak bilgilerin girilmesi ile kayıt işlemi tamamlanabiliyor." bilgisini paylaştı.

"Karekodlu çekte iyi performans yakaladık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, karekodlu çekte iyi bir performans yakaladıklarının altını çizerek, 2017 yılı ocak ayında bankalara ibraz edilen çekler içinde karekodlu çek oranının yüzde 3,7 iken, 2017 sonlarına doğru yüzde 64,5'lere yükseldiğini bildirdi.

Karekodlu çek öncesi ve sonrasına ilişkin rakamlardan bahseden Tüfenkci, şu verileri paylaştı:

"2016 yılında bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 708 milyar lira olan, 21 milyon 191 bin 209 adet çekin 27 milyar lira tutarındaki 778 bin 370 adedi karşılıksız çıkmıştır. 2017 yılında ise, bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 784 milyar lira olan 19 milyon 897 bin 605 adet çekin, 17 milyar lira tutarı karşılıksız çıkmıştır.

2017'de ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı hem adet olarak hem de tutar olarak yüzde 2,2 olmuştur.

Karekodlu çek sistemi sayesinde karşılıksız çek oranının bir önceki yıla oranla adet olarak yüzde 44, tutar olarak yüzde 38 azaldığını görüyoruz. Bugün itibarıyla 100 bine yakın çekin sorgulandığını görüyoruz ama bu yeterli değil."

"Bono ve senete de itibar kazandırmak istiyoruz"

Karekodlu çek sistemini geliştirdiklerine dikkati çeken Tüfenkci, son açıklanan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi uygulamasıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne çıkıldığını söyledi.

Tüfenkci, çek alacaklısının riskinin en aza indirilmesi adına Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak "Artık lehtar tarafından çek sisteme kaydedildiği takdirde, imza yetkilisini değiştiren firmalar çekin vadesi geldiğinde 'İmza sahibi yetkili değil.' itirazında bulunamayacak.

Esnaflarımızın, tacirlerimizin, odalarımızın, sanayicimizin bizden bir talebi daha var. 'Çeke bir itibar getirdiniz ama senetler, bono hala açık kaldı, bu alanda da ticaretin güvenli hale getirilmesini istiyoruz.' dediler. Bizler de arkadaşlarımız talimat verdik. İnşallah bonoyla ve senetle ilgili karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği çalışma yürütüyor. 2018 yılı içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek, sizlerle paylaşacağız. Bono ve senete de bir itibar kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili düzenlemeleri de en kısa sürede paylaşmış olacağız."

Kaynak: AA