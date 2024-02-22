Katma değerli üretimle kur sarmalından çıkılır

Birol BOZKURT

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ihracatçı ve KOBİ’lerin dijital dönüşüme önem vermeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Verimliliği artırarak gerekli dönüşümü yapmadığımız sürece kısır kur döngüsünden çıkamayız” dedi.

İş Bankası ve MEXT Teknoloji, KOBİ’lerin üretimde verimliliğinin artırılması, global arenada daha rekabetçi bir konuma gelmeleri, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarının hızlandırılması amacıyla güçlerini birleştirdi.

Tamamlandığında tüm ülke sanayisine yol gösterecek içgörüler üretmesi hedeflenen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” Projesi, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

3 yılda milli gelire 269 milyar dolar katkı potansiyeli

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da, projeye dahil edilecek KOBİ’lerin seçiminde KOSGEB tarafından belirlenen stratejik sektörler arasında yer alması, üretim yapması ve doğrudan ya da dolaylı ihracat yapması kriterlerinin belirleyici olduğunu belirterek, “KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış olarak ayağını yere sağlam bastığı, güçlenen finansallarla küresel rekabette fark yarattığı ve Türkiye’yi farklı konuma getirmeye katkı sağladığı bir hayal için bu projeyi oluşturduk.

Seçtiğimiz KOBİ’ler üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda en uygun maliyetlerle finansman desteği sağlanması konusunda bizi yanlarında bulacaklar” dedi.

Proje ile MEXT’in dijital olgunluk değerlendirme analizinin yanına kaynak verimliliği çözümleriyle çevresel, sosyal, yönetişimsel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum başlığında bir yeşil dönüşüm olgunluk analizi de ekleyeceklerini söyleyen Aran, “Bu projeden ilham alarak diğer KOBİ’lerin de 3 yıl içinde ikiz dönüşümlerini tamamlayacaklarını varsayarsak, bunun ülke ekonomisine 269 milyar dolara varan katkı potansiyeli var. Verimliliğimizi artırmadığımız, bu tarz dönüşümler yapmadığımız sürece gözümüz hep kurlarda olur. Bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Amacımız KOBİ’leri yeni düzenlemelere hazırlamak”

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ülkemizde 400 binden fazla imalat gerçekleştiren KOBİ mevcut. KOBİ'ler, sektördeki toplam istihdamın yüzde 72,5'ini sağlıyor ve sektörün toplam cirosunun yüzde 54,2'sini oluşturuyor. Projeyi, üretim yapan Türk KOBİ’lerin ve sanayimizin geleceği için atılmış stratejik bir adım olarak görüyoruz.

Amacımız, ülkemizdeki KOBİ’lerin üretimlerini daha verimli gerçekleştirerek karlılıklarını arttırması ve global rakiplerine karşı daha rekabetçi olması. Diğer yandan KOBİ’lerimizin yeni düzenlemelere daha hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Çünkü sadece büyük firmaların dijital ve yeşil dönüşüme hazırlıklı olmalarının yeterli olmadığına inanıyoruz. KOBİ'ler tarafından 2022 yılında yapılan toplam ihracatın yarısı Avrupa ülkelerine gerçekleşti” dedi.