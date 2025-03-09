Kira ödemeleri mercek altında! Ödemeyi elden yapanlar dikkat: Cezalar 20 milyon TL’yi bulabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren “konut ve iş yeri kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi” düzenlemesi kapsamında denetimlerini artırdı. Son dönemde yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılması ve TÜFE’ye göre belirlenen zam oranları bazı ev sahiplerinin kayıt dışı yöntemlere yönelmesine neden oldu.

CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu konuda çok sayıda şikayet ulaştığı belirtilirken. Bazı ev sahiplerinin, vergiden kaçınmak amacıyla kira sözleşmesi yapmaktan kaçındığı, mülklerini boş gösterdiği ya da ödemenin bir kısmını elden, kalanını ise düşük miktarda banka üzerinden aldığı tespit edildi.

Hem kiracılara hem de ev sahiplerine yaptırım

Maliye ekipleri, gelen ihbarların yanı sıra saha denetimlerini de sıklaştırarak kayıt dışı kira ödemelerini mercek altına aldı. Özellikle mülkünü boş gösteren veya eksik beyan eden ev sahiplerine yönelik incelemeler derinleştirilirken, cezai yaptırımların uygulanacağı ifade ediliyor.

Denetimlerin tapu kayıtları ve banka hesapları üzerinden yürütüleceği belirtilirken, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin cezalarla karşılaşmaması için yasal çerçevede hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, tüm kira ödemelerinin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerek, “Ev sahibi kabul etmese bile 500 TL üzerindeki kira ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılmalı” uyarısında bulunuyor.

Alt sınır 5 bin, üst sınır 20 milyon TL...

Geçtiğimiz temmuz ayında TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle birlikte, kira ödemelerini elden yapan kiracılara da ceza verilmesi hükme bağlandı. Yeni mevzuata göre, kira ödemesini banka veya PTT üzerinden yapmayanlar, her tespit edilen ihlal için kira tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezasına çarptırılacak. Bu cezanın alt sınırı 5 bin TL olarak belirlenirken, bir takvim yılı içinde uygulanabilecek en yüksek ceza tutarı ise 20 milyon TL’ye çıkarıldı. Ancak kiracı, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde durumu ilgili kuruma bildirirse cezadan muaf tutulacak.