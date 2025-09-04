KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü!

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 427,1 milyar TL'den 397,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 20 trilyon 326,2 milyar TL'den 20 trilyon 550 milyar TL'ye , mevduat 23 trilyon 867,1 milyar TL'den 23 trilyon 962,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 475,4 milyar TL'den 2 trilyon 506,1 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 2 trilyon 374,4 milyar TL'den 2 trilyon 440,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 462,3 milyar TL'den 470,4 milyar TL'ye geldi.

Veriler 29 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırıldı. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirildi.