Komşu'dan casino atağı! Dağdan merkeze taşıyorlar

Atina’nın kuzeyindeki Marousi bölgesinde yapılacak dev casino ve eğlence kompleksi için inşaat çalışmaları başladı. Bölgede vinçlerin kurulduğu ve yoğun malzeme sevkiyatının sürdüğü belirtildi.

Projeyle birlikte uzun süredir bekleyen yatırımın uygulama aşamasına resmen geçtiği ifade edildi.

Olimpiyat kompleksinin yanında yükseliyor

Yeni casino kompleksi, Atina Olimpiyat Kompleksi OAKA’nın hemen yanında inşa ediliyor.

Ayrıca bölgenin yakınında büyük alışveriş merkezlerinin bulunması nedeniyle projenin ticari hareketliliği artırması bekleniyor.

Proje kapsamında Atina-Pire bölgesindeki tek aktif casino olan Parnitha Casino’nun dağlık bölgeden Marousi’ye taşınacağı açıklandı.

Bu taşınma planı yıllardır Yunanistan’da siyasi, hukuki ve şehir planlama tartışmalarının merkezinde yer alıyordu.

Projeyi savunan çevreler, yatırımın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Yetkililer; yeni istihdam oluşacağını, yabancı yatırımın artacağını, turizm gelirlerinin yükseleceğini savunuyor.

Bölge sakinleri endişeli

Projeye karşı çıkan bazı yerel yönetimler ve bölge sakinleri ise ciddi endişeler taşıyor. Özellikle; trafik yoğunluğu, çevresel etkiler, bölgenin karakterinin değişmesi, en büyük tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Atina’da yeni yatırım merkezi olabilir

Proje tamamlandığında Marousi bölgesi yalnızca spor ve alışveriş merkezi değil, aynı zamanda eğlence ve turizm merkezi haline de gelebilir.

Yunanistan ekonomisinin son yıllarda büyük ölçekli yabancı yatırımlara daha fazla ağırlık verdiği belirtiliyor.

Gayrimenkul piyasası hareketlenebilir

Analistler, dev yatırımın çevredeki emlak fiyatlarını da yukarı çekebileceğini ifade ediyor. Özellikle lüks konut ve ticari alan talebinde artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Proje uzun süre mahkemelik olmuştu

Casino taşınma planı daha önce birçok kez hukuki itirazlarla karşı karşıya kalmıştı. Bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları projenin şehir planlamasına zarar vereceğini savunarak dava açmıştı.