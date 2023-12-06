Kooperatiflere 'enflasyon düzenlemesi' geldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, 28 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri için yeni bir dönem başladı.

Bakanlığın belirlediği kriterlere göre, 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici ve üretici birlikleri, bakanlık tarafından ayrıcalıklı olarak değerlendirilecek. Tarımsal amaçlı örgütler 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihlerinde bakanlığın internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecekler.

DÜNYA Gazetesi’ne konuşan kooperatif ve üretici birlikleri başkanları, derecelendirme ile verimliliğin artması ve girdi maliyetlerin düşeceğini belirtiliyor. Bakanlığın belirlediği kriterlerin yerine getirilmesi için çiftçilerin hem ihtiyaçlarının temininde hem de ortak makine parkı ile maliyetlerin düşürüleceğine dikkat çeken başkanlar, kriterlere göre uyum sağlamak ve desteklerden yararlanmak için birlik ve kooperatiflerin gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner gibi birçok uzman kadronun barındırmasıyla daha verimli bir üretimin oluşmasını da sağlanacağını ifade ediliyor.

Diğer yandan, kooperatifler ve birliklerin ürettiği ürünlerin daha uygun şartlarda piyasaya sunma imkanlarının olacağını belirten başkanlar, böylece ürünlerin daha ucuz fiyatlarla tüketici sunulmasının yolu açılmasıyla enflasyonun düşmesine de katkı sağlayacağını vurguluyorlar.

Maliyetler düşecek verimlilik artacak

Yeni yönetmelikle 60 ve üzeri puan ile kooperatiflerin futbol gibi süper ligi oluşacağını ve altında ikinci üçüncü liglerin olacağı bir derecelendirme yapılacağını aktaran Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Ahmet Ertürk, burada amacın kooperatif ve birliklerin biraz daha fazla verimli çalışmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kooperatif ve üretici birliklerin ihtiyaçlarını ortaklaşa temin etmeye yönlendirilmesi amaçlandığını kaydeden Ertürk, böylece ortaklaşa alım yapılan girdilerin daha uygun maliyetle temin edileceğini vurguladı.

Diğer yandan, ortakların ürettiği süt, buğday, çilek, arpa vs gibi ürünlerin satışını birlikte yapmaya teşvik etmek ve bunu değere dönüştürmeye yönelik de bir çalışma olduğunu aktaran Ertürk, ‘’Kooperatiflerin derecelendirmesi 36 kriterle toplamda 100 puan veriliyor. 60 puan alan kooperatifler birinci sınıf kooperatifi sayılacak.

Mesela birinci sınıf kategoriye giren kooperatif, ortak makine parkı, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve yönetimde uzman kadro barındırıyorsa ortak ihtiyaçların giderilmesi konusunda ucuz faiz ve destek verilecek. Böylece verimlilik artacak ve girdi maliyetleri düşürülmüş olacak. Bu da kooperatiflerin tüketicilere uygun fiyatla ürün sunmasıyla enflasyonun düşmesini de katkı sağlayacak’’ diye konuştu.

Öte yandan geçen hafta Antalya’da yaptıkları toplantıda kendi aralarında yaptıkları ankette kooperatifler için belirlenen kriterlere göre çoğunun 50 puanı bulamadığını ifade eden Ertürk, 60 puanı geçenlerin oranının ancak yüzde 10 olduğunu, 60 puanın altında kalanların yüzde 90 olduğunu iletti.

‘’Yönetmelik üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz için bir şans’’

Bakanlığın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve tarımsal amaçlı örgütlerin kalite seviyesini yükseltecek böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, ‘’Yönetmelikte belirlenen ayrıcalıklar ve avantajlara erişmek için tarımsal amaçlı örgütler mevcut çalışmalarını gözden geçirip, var olan eksikliklerini de tamamlamış olacak ve kriterleri başarıyla yerine getirerek 60 puana ulaşma veya daha yüksek puan alma yolunda gayret gösterecekler. Bakanlığımızın bu konuda çıkardığı yönetmelik kooperatiflerimiz ve birliklerimizin dolayısıyla da çiftçiler, üreticiler ve yetiştiriciler için kayda değer bir şanstır’’ dedi.

Tarımsal üretimin artırılmasında desteklemelerin rolünün çok önemli olduğunu belirten Çelik, söz konusu yönetmeliğe göre tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirmesi vasıtasıyla nihai noktada üretimin artırılması amaçlandığına dikkat çekti. Çelik, ‘’Bu yönetmelik ise üretici örgütlerini destekleyerek, örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğini artırarak çiftçilerimize daha fazla hizmet götürmeyi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini amaçlıyor’’ diye konuştu.