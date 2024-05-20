İran lideri Reisi hayatını kaybetti: İran'da görevdeki cumhurbaşkanı ölünce ne oluyor? İşte yanıtı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte üst düzey devlet yetkililerini taşıyan helikopter dün Doğu Azerbaycan eyaletinde düştü.

Arama kurtarma ekipleri sabaha karşı helikopterin enkazına ulaştı. İran haber ajansları kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.

Kazada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim hayatlarını kaybetti.

Peki İran’da görevdeki bir cumhurbaşkanı öldüğünde ne oluyor?

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 131’inci Maddesi’ne göre; Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı (şu anda bu görevde Muhammed Muhbir bulunuyor) görevi devralıyor. Bunun için İran’da tüm konularda söz sahibi olan İran’ın dini liderinin (bu görevde Ali Hameney bulunuyor) onayı gerekiyor.

Sonrasında Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı başkanından oluşan bir konsey, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek için karar alıyor.