İran lideri Reisi hayatını kaybederken, Özgür Demirtaş'tan Mehsa Emini paylaşımı

Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor.

Arama-kurtarma ekipleri hava koşulları nedeniyle kaza yerine saatler sonra ulaşabildi.

Ekipler helikopterin düştüğü noktaya ulaştıktan kısa bir süre sonra İran lideri İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bu gelişmenin hemen ardından Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş dikkat çeken bir mesaj attı.

Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından Eylül 2022’de Tahran’da gözaltındayken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin fotoğrafını paylaştı.

Özgür Demirtaş, 22 yaşında hayatını kaybeden Mehsa Emini'nin fotoğrafıyle birlikte şu mesajı yazdı:

* Allah tekrar Rahmet eylesin. Huzur içinde uyusun…

Mehsa Emini kimdir?

Mehsa Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmasını denetleyen Ahlak Polisi tarafından örtüsünün hükûmet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Eylül 2022’de tutuklandı.

Karakoldan yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve iki gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi.

Görgü tanıkları, kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasının yan tarafına çarptığını açıkladı.

Buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda Emni'ye beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğunu ifade edildi.

Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi, bazı haber kaynaklarına göre İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.