Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 21 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Temmuz 2025 kredi verilerini açıkladı.

Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 21 trilyon 19 milyar TL oldu.

* Bankalar: 20,3 trilyon TL

* Finansal kiralama şirketleri: 301 milyar TL

* Faktoring şirketleri: 240 milyar TL

* Finansman şirketleri: 222 milyar TL

Tasfiye olunacak alacaklar 566 milyar TL’ye yükselirken, toplam kredilere oranı yüzde 2,6 oldu.

Ticari kredilerde imalat sanayi önde

Ticari krediler yüzde 41 artışla 16,1 trilyon TL seviyesine çıktı ve toplam kredilerin yüzde 76’sını oluşturdu.

* İmalat sanayi: yüzde 31 pay ile ilk sırada

* Toptan ve perakende ticaret: yüzde 19’un üzerinde pay

* En yüksek sorunlu kredi oranı: yüzde 4,7 ile inşaat sektörü

* YP kredilerde en yüksek pay: yüzde 84 ile enerji sektörü

Nakdi kredilerin 8,1 trilyon TL’si TL, 7,9 trilyon TL’si ise yabancı para cinsinden oldu.

Bireysel krediler 4,9 trilyon TL’ye ulaştı

Bireysel krediler yüzde 47 artışla 4,96 trilyon TL seviyesine çıktı. Kredilerin yüzde 99’u bankalarca verilirken, finansman şirketleri 24 milyar TL bireysel kredi kullandırdı.

* Kredi kartları: yüzde 49

* İhtiyaç kredileri: yüzde 24

* Konut kredileri: yüzde 12

* Taşıt kredileri: yüzde 1

* Kredili mevduat hesabı: yüzde 13

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.