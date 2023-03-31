Kredi notumuzu nasıl yükseltebiliriz? Uzmanlar açıkladı

Kredi çekmek istendiğinde bankalar, kişilerin ya da şirketlerin kredi notuna dikkat ediyor. Kredi puanı olarak da bilinen kredi notu, kişilerin finansal kurum ve kuruluşlarla ilişkisi ile finansal güvenilirlikleri değerlendirilerek belirleniyor. Peki, kredi notunu yüksek tutmak için neler yapılabilir? Hangi durumlarda kredi notu düşer? Karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, kredi notunuzu yüksek tutacak önerilerde bulundu.

Bir ev ya da araba almak istendiğimizde ya da acil bir ihtiyaç olduğunda kredilere başvurabiliyoruz. Ancak ne kadar miktarda ne kadar faizle kredi alınabileceği kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bunun nedeni de kredi notu. Kredi puanı olarak da bilinen kredi notu, kişilerin finansal kurum ve kuruluşlarla ilişkisi ile finansal güvenilirlikleri değerlendirilerek belirleniyor. 2014 yılında Kredi Kayıt Bürosu (KBB) tarafından oluşturulan platform Findeks’ten kredi notunuzu öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca kredi notunu tüm finansal kuruluşlar da görebiliyor.

Borç ödemesindeki gecikmeler kredi notunu düşürüyor

Kredi notu hesaplamasında dört ana faktör bulunuyor ve kredi notu buna göre belirleniyor. Yüzde 45’inde “geri ödeme alışkanlığı” etkili oluyor. Orandan da anlaşılacağı üzere en önemli etken ödeme alışkanlığı. Ödemelerin gününde ve düzenli yapılması kredi notunu yükseltiyor. Borçların geri ödenmesinin gecikmesi ya da temerrüde düşmesi kredi notunu düşürüyor. Yüzde 32’sinde “mevcut finansal hesap ve borç durumları”na bakılıyor. Daha önce kullanılan kredilerin nasıl kapandığı ve devam eden kredileriniz veya teminatlarınız göz önünde bulundurularak limitler çerçevesinde hesaplama yapılıyor. Yüzde 18’ini “kredi kullanma yoğunluğu” oluşturuyor. Daha sık kredi kullananların kredi notu yükselirken az kullananların ise düşüyor. Yüzde 5’ini de “yeni alınan krediler” oluşturuyor. Eğer kredi notunuzu hesaplattığınız tarihte, yakın bir zamanda kredi aldıysanız kredi notunuzun düşmesine neden olabiliyor.

Dokuz büyük bankanın ortak olduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) iştiraki olan Findeks tarafından saptanan kredi notu 1 ile 1900 arasında hesaplanıyor. 1 en düşük puan iken 1900 en yüksek puan olarak belirleniyor. Findeks’e göre, kredi notunuz 1 ile 699 arasındaysa ‘çok riskli’, 700 ile 1099 arasındaysa ‘orta riskli’, 1100 ile 1499 arasındaysa ‘az riskli’, 1500 ile 1699 arasındaysa ‘iyi’, 1700 ile 1900 arasındaysa ‘çok iyi’ kategorisinde yer alıyor. Bankalardan herhangi bir borçlanma türünü kullanmak için en az 1100 kredi puanı olması gerekiyor. İdeal kredi notu ise 1500 puan ve üzeri. Eğer kara listede değilseniz borç ödemelerinizi düzenli yaparak kredi notunuzu 1-6 aylık bir sürede yükseltebilirsiniz.

Kullanılmayan banka hesapları kredi notunu olumlu etkiler

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, kredi notunu yükseltmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

“Kredi notunun yükselmesinde en büyük etken borçların ödenmesi. Bu nedenle kredi notunu yüksek tutmak isteyenlerin borçlarını düzenli bir şekilde, son ödeme tarihlerine dikkat ederek ödemelerinde fayda var. Bir borcunuz varsa bunu temerrüde/takibe düşmeden kapamaya özen gösterin. Düzenli olarak yapılan ödemelerle kapanan borçlar kredi notunu artırır. Birilerine kefil olurken de dikkat edilmeli. Güvenilir ve borçlarının geri ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapacak kişilere kefil olunması kredi notunu yükseltir. Hepsini kullanmasak da birçok farklı banka hesabımız olabiliyor. Kullanılmayan banka hesaplarını kapatmakta da fayda var. Çünkü kullanılmayan banka hesaplarını kapatmak kredi notunu olumlu yönde etkiler.

Kredi kartlarınızın limitlerinin gelirinizle orantılı olmasına dikkat edin. Orantılı şekilde kredi kartı kullanmak kredi notuna artı olarak yansır. Fatura borçlarının düzenli olarak ödenmesi ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi, kredi notuna olumlu etki eder. Kredi kartı ekstrelerindeki asgari ödeme tutarı yerine ekstre tutarının tamamını ödemek de kredi notunu yükselten noktalardan. Kredi notunu yükselten etkenlerden biri de sık kredi kullanmak. Kredi notunuzu yükseltmek için bazı dönemlerde ufak tutarlarda ve kısa vadelerle ihtiyaç kredisi kullanıp geri ödemesini düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Bu durum da kredi notunuza olumlu olarak yansır.”