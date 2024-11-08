Kriptoda Trump rüzgarı sürüyor: Bitcoin spot ETF’lerinde rekor sermaye akışı

ABD başkanlık seçimlerinde kripto yanlısı politikalar izleme sözü veren Donald Trump’ın kazanması, kripto para piyasasında ciddi hareketlenmelere yol açtı. Bu gelişme, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para varlıklarına dayalı spot ETF'lere yoğun bir sermaye akışını tetikledi. 7 Kasım’da Bitcoin spot ETF'lerine 1 milyar 376 milyon dolarlık net giriş oldu ve bu giriş, spot ETF’lerde bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu sermaye girişinde en büyük payı, BlackRock’ın Bitcoin ETF’si IBIT aldı. Tek bir günde 1,12 milyar dolarlık net sermaye girişi sağlayan IBIT, bu alanda rekor kırmış oldu. BlackRock’ın ETF’ine olan yoğun ilgi, yatırımcıların Bitcoin’e güvenli bir yatırım aracı olarak yönelmelerinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Ethereum spot ETF’leri de bu süreçte kayda değer bir sermaye akışı gördü. Ethereum ETF’lerine 7 Kasım’da 79,74 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu rakam, Ethereum ETF’lerinin tarihinde kaydedilen en yüksek üçüncü günlük giriş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin’in spot piyasa fiyatı ise bu dönemde 76 bin doların üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Uzmanlar, Trump’ın kripto para yanlısı duruşunun yatırımcı güvenini artırdığına dikkat çekiyor.